Депутаты будут работать и ночью 30 августа, в планах принять 100 законов, – СМИ

Президент Зеленский организует закрытое совещание с депутатами от "Слуги народа" – 28 августа, в канун первого заседания новой Верховной Рады. Вероятно, избранники из президентской политсилы будут готовиться работать весь день 29 августа и всю ночь на 30 августа. А также и к возможному блокированию трибуны оппозицией.

В среду, 28 августа, с 16 до 19 часов состоится совещание новоизбранных депутатов от "Слуги народа" в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" (раньше там был предвыборный штаб СН). Об этом пишет издание LB.ua.

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Источник издания сообщил, что собранием будет руководить лично Президент Украины Владимир Зеленский. С его же слов, депутатам уже поставили задачу – "быть готовыми работать всю ночь с 29 на 30 августа, а также к возможному блокированию трибуны оппозицией".

В первый же день работы новой Рады вроде бы запланировано проголосовать примерно 100 законов. Например, об отмене депутатской неприкосновенности в первом чтении или о реформе прокуратуры, которую возглавит Рябошапка. Также депутаты будут голосовать за состав правительства.

К слову, во время этой же встречи депутатов и президента представят и нового премьер-министра. Им должен стать вроде Алексей Гончарук.

Что говорят официальные источники?

Первое заседание Верховной Рады состоится 29 августа. Новоизбранные депутаты уже получили проект повестки дня. Во время первого заседания депутаты точно будут выбирать председателя Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и формировать Кабмин.

Напомним, как будут сидеть депутаты в Раде / Инфографика 24 канала

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