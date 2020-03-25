Депутаты Днепра провели заседание на улице из-за карантина: фото

Городской совет Днепра провел заседание на улице с соблюдением дистанции. Такие меры были приняты из-за пандемии коронавируса.

Мэр города Борис Филатов выложил фото приготовления к заседанию. Стулья депутатов с приклеенными табличками размещены на некотором расстоянии друг от друга.

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"Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанции", – подписал фото Филатов.



Подготовка к сессии / Фото: Facebook Бориса Филатова

Филатов также добавил, что депутаты Верховной Рады могут принять "технологию на заметку".

Заседание Днепровского городского совета / Фото: Информатор

В общественных заведениях, работающих во время пандемии, установят специальные отметки, согласно которым посетители будут стоять. Покупатели в аптеках, магазинах, заправках и в других учреждениях должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.