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      Депутаты Днепра провели заседание на улице из-за карантина: фото

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      Городской совет Днепра провел заседание на улице с соблюдением дистанции. Такие меры были приняты из-за пандемии коронавируса.

      Мэр города Борис Филатов выложил фото приготовления к заседанию. Стулья депутатов с приклеенными табличками размещены на некотором расстоянии друг от друга.

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      "Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанции", – подписал фото Филатов.


      Подготовка к сессии / Фото: Facebook Бориса Филатова

      Филатов также добавил, что депутаты Верховной Рады могут принять "технологию на заметку".

      Заседание Днепровского городского совета / Фото: Информатор

      В общественных заведениях, работающих во время пандемии, установят специальные отметки, согласно которым посетители будут стоять. Покупатели в аптеках, магазинах, заправках и в других учреждениях должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. 

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Борис Филатов Новости Днепра
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