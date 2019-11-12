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      Депутаты "Голоса" в Раде потролили Яценко, из-за которого "слуги народа" проходили полиграф

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      Во время рассмотрения в Верховной Раде законопроекта №2047 об оценке недвижимости, из-за которого во фракции "Слуга народа" возник коррупционный скандал, произошел довольно курьезный момент. Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин эпично пошутил над Антоном Яценко, которого и обвиняли в подкупе некоторых "слуг народа".

      Курьезный инцидент случился во время общего обсуждения законопроекта, когда Юрчишин пытался объяснить, почему его фракция записалась на выступление за позицию "против".

      Важно! Рада приняла скандальный законопроект об оценке недвижимости

      Мы во фракции очень долго думали, кто в этом зале может быть против ликвидации оценочных площадок. Долго думая, пришли к выводу, что лучше всего это выступление сформулирует Антон Яценко. Поэтому прошу передать ему это слово,
      – пошутил депутат.

      После этих слов в зале Верховной Рады был слышен громкий смех и аплодисменты парламентариев. Пытаясь сдержать улыбку, Дмитрий Разумков спросил у Яценко, будет ли тот выступать.

      "Две недели назад многих депутатов облили грязью, а больше всего – меня. Я думаю, господин Юрчишин, что юмор здесь неуместен. Здесь не цирк "Шапито". Поэтому давайте доработаем этот закон ко второму чтению так, чтобы было хорошо для граждан", – ответил Антон Яценко.

      Что известно о коррупционном скандале со "Слугами народа" и к чему здесь Яценко?

      Одиннадцать "слуг народа" из финансового комитета заподозрили в получении взятки. Мол, им заплатил депутат группы "За будущее" Антон Яценко.

      Мол, ему подконтрольные электронные площадки при фонде Госимущества, которые по сути являются "прокладками". А на их существовании он как бы зарабатывает по миллиону гривен ежедневно.

      И вот он будто решил не терять заработок и договорился с членами финансового комитета, в основном "слугами", чтобы те провалили законопроект №2047, который отменял бы с 1 января его заработок, и уже сейчас дал возможность зайти на "хлебное место" еще кому-то.

      Из-за подозрения в коррупционном скандале члены комитета, а также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия проходили проверку на полиграфе.

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      Автор: Василий Денисюк, Анна Калюжная
      Теги: Слуга народа Новости политики Новости Украины Новости недвижимости Украины Верховная Рада Партия Голос Яценко Антон Владимирович "Слуг народа" проверят на полиграфе Ярослав Юрчишин
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