14:46
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ СПИСОК 47 ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ СПИСОК 47 ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Депутаты Киевсовета угрожают "Нафтогазу" митингами из-за отключения киевлян от горячей воды

32 Читати новину українською
Киевсовет будет действовать радикально, если НАК "Нафтогаз Украины" не возобновит горячее водоснабжение столицы
Киевсовет будет действовать радикально, если НАК "Нафтогаз Украины" не возобновит горячее водоснабжение столицы

Киевский городской совет готов к радикальным действиям, если к следующей неделе НАК "Нафтогаз Украины" не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

"Сейчас мы ищем пути урегулирования ситуации с НАК "Нафтогаз Украины", которая отказывается заключать договор на поставку энергоносителей столицы. Вчера мы официально пригласили руководителя НАК на пленарное заседание. Мы хотим услышать, почему киевляне сегодня без горячей воды и как видят решение этой патовой ситуации в "Нафтогазе". Если руководство компании откажется прийти, мы будем действовать радикально", – отметил Владимир Прокопив.

Если до 1 августа соглашение на поставку газа между НАК "Нафтогаз Украины" и коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго", которое теперь должно обеспечивать горожан теплом и горячей водой, не будет заключен, часть домов столицы может остаться без света. Кроме того, под угрозой срыва отопительный сезон в Киеве. Сейчас без теплой воды остались больницы, детские сады, пансионаты для престарелых, интернаты.

"Сегодня киевлян заставляют заплатить больше чем миллиард гривен чужих долгов. Для города это 15 новых детских садов, которые можно построить с "нуля". Мы можем за эти средства обеспечить местами в дошкольных учебных заведениях в среднем 4 тысячи маленьких киевлян, и тем самым полностью нивелировать очередь в детсады, которая существует сегодня. По-сути, "Нафтогаз" взял в заложники киевлян, шантажируя несуществующими финансовыми обязательствами", – отметил председатель фракции "Солидарность" в Киевсовете Андрей Странников.

Он также отметил, что киевлян заставляют уплатить сумму пени и штрафов, которое считается исключительно за компанией, которая ранее оказывала услуги по обеспечению тепла – "Киевэнерго". И к новосозданному КП "Киевтеплоэнерго" не имеет никакого отношения.

"Столица предложила решить этот вопрос в суде, который должен поставить точку и дать четкое трактование закона. Но до этого коммунальное "Киевтеплоэнерго" должно получать газ, а киевляне должны быть обеспечены всеми необходимыми услугами. Также сегодня мы получили выводы международных консалтинговых структур, которые подтверждают позицию нашей общины", – отметил народный депутат Украины, советник Киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

Вопрос будут решать также и на государственном уровне. Депутаты Верховной Рады Украины уже обратились в Антимонопольный комитет, премьер-министру и председателю парламента.

 

Теги: Новости Украины Новости политики коммунальные услуги Киеврада Нафтогаз Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
сегодня, 12:01 Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
Олексій Чибісов 954
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сегодня, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 304
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
5 июня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
374
Ко дню журналиста: 7 украинских репортеров и публицистов, которых знают в мире
сегодня, 10:01 Ко дню журналиста: 7 украинских репортеров и публицистов, которых знают в мире
Настя Сукач 2363
До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
сегодня, 08:41 До осені склад ЦВК залишиться у "старому" вигляді
Ірина Овчар 475
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук