Депутаты Найем и Залищук, которые вышли из БПП заявили кого поддержат на выборах

Народные депутаты Мустафа Найем и Светлана Залищук ранее написали заявления о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко". Они заявили, что поддержат на президентских выборах Анатолия Гриценко, как единого кандидата от демократических сил.

Депутаты в эфире "Радио НВ" поблагодарили горголову Львова Андрея Садового за то, что он снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

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Светлана Залищук, которая еще в января стала советницей Анатолия Гриценко, сказала, что еще с самого начала говорили, что обществу сейчас нужен единый кандидат от демократических сил.

В свою очередь, Мустафа Найем отметил, что будет поддерживать лидера "Гражданской позиции" без всяких обязательств.

Я не хочу сейчас торговать местами в его списке после выборов. Что будет, то и будет,

– сказал он.

Депутат напомнил, что уже давно призывал к объединению Гриценко, Садового и певца Святослава Вакарчука. Теперь, как считает Найем, Вакарчук "должен сказать свое слово".

По мнению Мустафы Найема, Анатолий Гриценко может стать кандидатом для тех людей, которые разочаровались в Петре Порошенко, и которые не хотят поддерживать "кандидатов Игоря Коломойского Владимира Зеленского или Юлию Тимошенко".

Ранее кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов, и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политика объединили свои усилия на выборах. Позже экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и также поддерживает Анатолия Гриценко.

Какие шансы будет иметь единый кандидат от демократических сил на выборах?Анатолий Гриценко и Андрей Садовый объединением своих штабов продемонстрировали желание обеспечить интересы своих избирателей, убежден политический эксперт Андрей Вигиринский. Теперь к ним могут присоединиться и другие кандидаты в президенты.



Оба политика и их политические силы имеют взаимные плюсы и минусы. В "Объединение "Самопомичь" развита партийная структура, а "Гражданская позиция" имеет более высокий рейтинг.



В то же время, теперь за Анатолия Гриценко, как единого кандидата от демократических сил, могут проголосовать те, кто еще не определился с выбором или сомневается.