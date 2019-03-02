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      Депутаты Найем и Залищук, которые вышли из БПП заявили кого поддержат на выборах

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      Депутаты Найем и Залищук, которые вышли из БПП заявили кого поддержат на выборах
      Депутаты Найем и Залищук, которые вышли из БПП заявили кого поддержат на выборах / Коллаж 24 канала

      Народные депутаты Мустафа Найем и Светлана Залищук ранее написали заявления о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко". Они заявили, что поддержат на президентских выборах Анатолия Гриценко, как единого кандидата от демократических сил.

      Депутаты в эфире "Радио НВ" поблагодарили горголову Львова Андрея Садового за то, что он снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

      Читайте также: Найем, Лещенко и Залищук выходят из фракции БПП

      Светлана Залищук, которая еще в января стала советницей Анатолия Гриценко, сказала, что еще с самого начала говорили, что обществу сейчас нужен единый кандидат от демократических сил.

      В свою очередь, Мустафа Найем отметил, что будет поддерживать лидера "Гражданской позиции" без всяких обязательств.

      Я не хочу сейчас торговать местами в его списке после выборов. Что будет, то и будет,
      – сказал он.

      Депутат напомнил, что уже давно призывал к объединению Гриценко, Садового и певца Святослава Вакарчука. Теперь, как считает Найем, Вакарчук "должен сказать свое слово".

      По мнению Мустафы Найема, Анатолий Гриценко может стать кандидатом для тех людей, которые разочаровались в Петре Порошенко, и которые не хотят поддерживать "кандидатов Игоря Коломойского Владимира Зеленского или Юлию Тимошенко".

      Ранее кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов, и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политика объединили свои усилия на выборах. Позже экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и также поддерживает Анатолия Гриценко.

      Какие шансы будет иметь единый кандидат от демократических сил на выборах?Анатолий Гриценко и Андрей Садовый объединением своих штабов продемонстрировали желание обеспечить интересы своих избирателей, убежден политический эксперт Андрей Вигиринский. Теперь к ним могут присоединиться и другие кандидаты в президенты.

      Оба политика и их политические силы имеют взаимные плюсы и минусы. В "Объединение "Самопомичь" развита партийная структура, а "Гражданская позиция" имеет более высокий рейтинг.

      В то же время, теперь за Анатолия Гриценко, как единого кандидата от демократических сил, могут проголосовать те, кто еще не определился с выбором или сомневается.

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      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Мустафа Найем Андрей Садовой Анатолий Гриценко Садовый и Гриценко объединились
      Источник: 24 Канал
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