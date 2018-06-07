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Депутаты не согласились запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу в Украине

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Депутаты не согласились запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу в Украине

Депутаты Верховной Рады Украины так и не сумели внести на рассмотрение парламента проект постановления о запрете трансляции матчей Чемпионата мира по футболу, который 14 июня стартует в России.

Напомним, накануне в комитете ВР по вопросам свободы слова и информационной политики поддержали проект постановления, которым предусмотрено недопущение в Украине трансляции мероприятий, которые происходят на территории Российской Федерации. Речь идет о Чемпионате мира по футболу.

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Депутаты этот вопрос должны были рассмотреть на заседании Верховной Рады в четверг, 7 июня. Однако этот вопрос даже не включили в повестку дня. За него проголосовали только 142 депутата. Поэтому на этой сессии этот вопрос больше уже не будет рассматриваться.

Отметим, что матчи Чемпионата мира по футболу будут транслировать телеканалы "Интер" и НТН.

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Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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