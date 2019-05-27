10:18
27 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Депутаты от БПП и "Свободы" требуют отставки мэра Львова: реакция Садового

      100 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / Фото 24 канала

      Во Львовском городском совете трое депутатов от БПП и "Свободы" зарегистрировали проект постановления о досрочной отставке мэра Андрея Садового. В ответ на это, лидер "Самопомочи" предлагает одновременно провести перевыборы городского головы и депутатов горсовета.

      Проект постановления с подписями инициаторов опубликовал сам Андрей Садовый в своем Facebook.

      Читайте также: Садовый заявил, что готов бороться за пост премьер-министра

      Инициаторами постановления выступили депутаты от "Блока Петра Порошенко" Петр Адамик и бизнесмен Григорий Козловский, а от "Свободы" – Маркиян Лопачак.

      Интерес ребят прост. За год до местных выборов избавить город легитимного мэра и грабить с размахом. Одновременно сейчас активизируются различные "активисты" с криминальным корнями, чтобы имитировать протесты. Ребята, вы хотите власти? Ее дают люди на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра, и депутатов. А вы?
      – отметил Садовый.


      Проект постановления о досрочном прекращении полномочий мэра Львова Андрея Садового

      Кроме того, мэр Львова выразил надежду, что депутаты Козловский и Адамик не согласовывали "сценарий "хаос и грабеж" с лидером БПП Петром Порошенко.

       

      blog_ava
      Коломойский назвал партии, которые поддержит на выборах в Раду
      сегодня
      478
      Теги: Новости Украины Новости Львова ВО "Свобода" Блок Петра Порошенко Андрей Садовой Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мы закрыли для себя Россию: певец Тарас Тополя о войне на Донбассе, волонтерстве и Зеленском
      26 мая , 23:37 Мы закрыли для себя Россию: певец Тарас Тополя о войне на Донбассе, волонтерстве и Зеленском
      Олена Кандяк 835
      Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      26 мая , 22:00 Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 888
      Самые смешные мемы недели: инаугурация Зеленского, Филарет VS Епифаний и конец "Игры престолов"
      26 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: инаугурация Зеленского, Филарет VS Епифаний и конец "Игры престолов"
      616
      Неожиданные назначения Зеленского и скандальные возвращения в Украину – топ-5 видео недели
      26 мая , 19:30 Неожиданные назначения Зеленского и скандальные возвращения в Украину – топ-5 видео недели
      1152
      Заради чого українці йдуть на війну
      26 мая , 19:00 Заради чого українці йдуть на війну
      Олекса Коба 1890
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук