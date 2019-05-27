Депутаты от БПП и "Свободы" требуют отставки мэра Львова: реакция Садового

Во Львовском городском совете трое депутатов от БПП и "Свободы" зарегистрировали проект постановления о досрочной отставке мэра Андрея Садового. В ответ на это, лидер "Самопомочи" предлагает одновременно провести перевыборы городского головы и депутатов горсовета.

Проект постановления с подписями инициаторов опубликовал сам Андрей Садовый в своем Facebook.

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Инициаторами постановления выступили депутаты от "Блока Петра Порошенко" Петр Адамик и бизнесмен Григорий Козловский, а от "Свободы" – Маркиян Лопачак.

Интерес ребят прост. За год до местных выборов избавить город легитимного мэра и грабить с размахом. Одновременно сейчас активизируются различные "активисты" с криминальным корнями, чтобы имитировать протесты. Ребята, вы хотите власти? Ее дают люди на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра, и депутатов. А вы?

– отметил Садовый.



Проект постановления о досрочном прекращении полномочий мэра Львова Андрея Садового

Кроме того, мэр Львова выразил надежду, что депутаты Козловский и Адамик не согласовывали "сценарий "хаос и грабеж" с лидером БПП Петром Порошенко.