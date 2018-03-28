Депутаты предложили компромисс по "соевой поправке" на защиту фермеров и переработчиков

Депутаты Налогового комитета, действуя в интересах украинского АПК, стали на защиту внутреннего производителя и предложили вынести на рассмотрение ВР на следующей неделе компромиссное решение по нашумевшей "соевой поправке".

Решение, поддержанное большинством нардепов комитета, полностью ориентировано на защиту украинского товаропроизводителя, однако невыгодно международным и российским трейдерам, которые вывозят украинскую сою для переработки на заводах в Европе и России. Об этом сообщает обозреватель "Нового времени" Андрей Леденев со ссылкой на протокол заседания Налогового комитета ВР, от 22 марта 2018 года, пишут "Украинские новости".

"Казалось бы, идеальное решение, которое на 100% защищает внутреннего товаропроизводителя и отвечает государственным интересам. Однако из схемы выпадают международные компании, которые не хотят инвестировать в строительство заводов в Украине, но уже имеют переработку в соседних странах, ориентированную исключительно на украинскую сою. Именно поэтому их лоббисты в составе комитета не поддержали компромиссное предложение", – пишет журналист.

По его словам, главный рупор трейдеров, экспортирующих украинскую сою, – народный депутат Иван Мирошниченко, член партии "Объединение "Самопомич", много лет проработал в американской компании Cargill. Он возглавил группу депутатов, которая предлагает отменить ранее внесенные изменения в Налоговый кодекс Украины относительно создания условий для стимулирования переработки сои внутри страны. Компромиссное решение по защите интересов производителей и переработчиков сои группа Мирошниченко тоже безапелляционно отвергает.

Лоббисты международных торговых структур заинтересованы исключительно в том, чтобы выжать из Украины максимум сырья и продать его на внешних рынках. Ключевым интересантом антиукраинских поправок в законодательство является российский агрохолдинг "Содружество", который принадлежит премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Компания завершает строительство завода в Беларуси, ориентированного преимущественно на украинское сырье, и планирует ежегодно вывозить из Украины более 500 тыс. тонн сои.

"Смогут ли народные депутаты защитить интересы страны и экономики, или победит желание угодить транснациональным трейдерам и российскому премьеру, покажет время", – утверждает автор.

Справка:



Декабрь, 2017. Народные депутаты Украины приняли изменения в украинский Налоговый кодекс, которые в том числе вводят временные ограничения на возмещение НДС при экспорте сои и тем самым стимулируют развитие внутренней переработки в Украине.



21 марта 2018 года. На заседании Налогового комитета депутаты, которые лоббируют интересы международных и российских трейдеров, проголосовали за законопроект о возвращении экспортного НДС на сою как сырье. Но глава комитета Нина Южанина блокировала передачу этого документа на рассмотрение ВР и перенесла рассмотрение вопроса на следующий день, 22 марта.



22 марта 2018 года. Депутаты, которые отстаивают интересы украинского агросектора вынесли на рассмотрение компромиссное решение, которое полностью защищает интересы внутреннего товаропроизводителя и предусматривает возмещение НДС производителю сои и переработчику. Это предложение было поддержано большинством голосов членов Комитета и передано на рассмотрение ВР.



Голосование народных депутатов 3-7 апреля решит судьбу рынка сои в Украине.