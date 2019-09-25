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      Депутаты признали ошибочным первоначальный подход к определению ренты на руду

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      Верховная Рада
      Верховная Рада / 5.ua

      Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признал непродуманным свой первоначальный подход к расчету рентных ставок на руду и предложил использовать формульный подход при определении ставки ренты на добычу железной руды.

      Ключевым показателем, от которого будет зависеть сумма рентных платежей, должна стать стоимость тонны ЖРС по индексу Platts в Северном порту Китая.

      Об этом сообщил замглавы комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в ходе заседания рабочей группы при комитете, передает uaprom.info.

      У нас была дискуссия по определению цены железорудного сырья: что является ценой, как действовать в случае снижения цен на мировых рынках и что делать, когда цены снижаются, и компании становятся неконкурентными... Поэтому мы предлагаем опираться на определение стоимости тонны железорудного сырья как стоимости индекса Platts в Северном порту Китая, который является основным потребителем этой продукции. Это один из показателей, на которых может базироваться определение предложенной ставки. В настоящее время в проекте 1210-1 мы будем пересматривать эту ставку до 8% и по формуле определения – это стоимость в Северном порту Китая,
      отметил Дубинский.

      По мнению представителей отрасли, присутствовавших на заседании, формульный подход больше прежнего учитывает специфику работы добывающих предприятий, но обязательно требует грамотного оформления.

      "Подход от цены без надуманной рентабельности от учетной ставки НБУ имеет право на существование, мы его уже обсуждали в 2015 году. Такой подход существует во многих странах. Главное, чтобы он был корректно прописан в разделе", – отметила финансовый директор группы Метинвест Юлия Данкова.

      Соответствующие изменения депутаты пообещали внести в текст альтернативного законопроекта №1210-1, которым они планируют заменить предложенный ранее документ №1210. При этом, по словам Дубинского, на голосование в первом чтении будет вынесен текст без правок, а дорабатывать его будут в перерыве между чтениями. Появившийся сегодня на сайте Верховной Рады законопроект №1210-1 действительно мало чем отличается от первоначального №1210.

      "Мы надеялись, что формульный подход будет введен в 2020 году в рамках налоговой реформы, анонсированной премьером, и уже после консультаций с бизнесом. Здесь очень важно учитывать, что цена в порту в Китае, которая будет использована в формуле, отличается от цены продукции на нашем складе из которой, в свою очередь необходимо вычитать затраты на обогащение. Транспортировка и фрахт – это как минимум 35 долларов на каждой тонне, не считая дополнительных расходов. Фактически же ренту нужно взимать не с готовой, обогащенной продукции, а с добытой из земли железной руды, это общепринятая мировая практика и рекомендации МВФ. Поэтому тут важны детали, но мы их пока не слышим", – отметил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

      Замглавы комитета Дубинский также добавил, что депутаты планируют нарастить долю извлечения прибыли добывающих компаний до 50%, поскольку сейчас, по его информации, она составляет около 20%.

      Каленков говорит, что по факту, за последние пять лет, в среднем, доля государства в распределении прибыли от эксплуатации железорудных месторождений превышает 40%.

      МВФ советовал Украине соблюдать пропорцию 40/60. 40% получает государство как владелец ресурса, 60% – компания, которая его эксплуатирует. Тем самым государство поощряет компании вкладываться в добычу. Мы посмотрели на те параметры, которые есть у нас и поняли, что мы уже сегодня соответствуем этой пропорции", – отметил Каленков.

      Напомним, глава комитета, депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев подал в ВР законопроект №1210, который, кроме прочего, предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это привело бы к росту рентных платежей в 4-5 раз и сделало бы их в 9 раз выше, чем в России.

      По решению комитета для наработки изменений в законопроект была создана рабочая группа из числа представителей бизнеса и Государственной налоговой службы. Однако, по словам Каленкова из "Укрметаллургпрома", который в нее входил, ее работа оказалась неэффективной.

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      Теги: Налоговый кодекс Металлургия МВФ
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