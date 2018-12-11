21:17
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, сегодня
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Депутаты требуют от Порошенко закрыть генконсульство РФ во Львове: известна причина

      35 Читати новину українською
      Львовский облсовет призвал Порошенко и МИД закрыть генконсульство России
      Львовский облсовет призвал Порошенко и МИД закрыть генконсульство России / Фото из открытых источников

      Депутаты Львовского областного совета требуют от Президента Петра Порошенко и Министерства иностранных дел Украины закрыть Генеральное консульство Российской Федерации во Львове.

      Соответствующее обращение депутаты приняли 11 декабря на внеочередной сессии облсовета, передает Укринформ.

      Читайте также: Львов в топ-100 туристических городов: сколько денег это приносит в бюджет

      По их словам, закрытие дипведомства приведет к улучшению политической ситуации в регионе.

      Требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове, на улице К. Левицкого, 95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, которые совершаются агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины,
      – говорится в обращении.

      Львовские политики отмечают, что после введения в Украине военного положения и захвата украинских моряков россиянами, государство обязано усилить дипломатическое давление на РФ на всех направлениях.

      "По примеру Франции, Германии, Польши, Италии, Нидерландов, Дании, которые принудительно высылают российских дипломатов, Украина должна также ответить на системную гибридную войну, которую Россия ведет против Украины", – указано в обращении.

      Напомним, недавно пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова официально заявила, что если в Украине продолжатся нападения на дипломатические представительства России, то "у российской общественности может лопнуть терпение", а Кремль может задуматься о нападении на те украинские регионы, в которых это происходит. Она допустила возможность оккупации Киева и Львова.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Новости России Украина – Россия Новости Львова МИД Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      сегодня , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 90
      Как стать на квартирный учет: инструкция
      сегодня , 19:01 Как стать на квартирный учет: инструкция
      Яніна Ткачук 229
      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      сегодня , 19:01 Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      Дмитро Снєгирьов 3543
      Кого мир потерял в 2018 году: выдающиеся политики, ученые, артисты
      сегодня , 18:02 Кого мир потерял в 2018 году: выдающиеся политики, ученые, артисты
      Наталя Боднар 653
      Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      сегодня , 17:30 Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      Павло Казарін 178
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук