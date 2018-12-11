Депутаты требуют от Порошенко закрыть генконсульство РФ во Львове: известна причина

Депутаты Львовского областного совета требуют от Президента Петра Порошенко и Министерства иностранных дел Украины закрыть Генеральное консульство Российской Федерации во Львове.

Соответствующее обращение депутаты приняли 11 декабря на внеочередной сессии облсовета, передает Укринформ.

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По их словам, закрытие дипведомства приведет к улучшению политической ситуации в регионе.

Требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове, на улице К. Левицкого, 95. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, которые совершаются агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины,

– говорится в обращении.

Львовские политики отмечают, что после введения в Украине военного положения и захвата украинских моряков россиянами, государство обязано усилить дипломатическое давление на РФ на всех направлениях.

"По примеру Франции, Германии, Польши, Италии, Нидерландов, Дании, которые принудительно высылают российских дипломатов, Украина должна также ответить на системную гибридную войну, которую Россия ведет против Украины", – указано в обращении.

Напомним, недавно пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова официально заявила, что если в Украине продолжатся нападения на дипломатические представительства России, то "у российской общественности может лопнуть терпение", а Кремль может задуматься о нападении на те украинские регионы, в которых это происходит. Она допустила возможность оккупации Киева и Львова.