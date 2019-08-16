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      Депутаты устроили драку на сессии Одесского облсовета: видео

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      Депутаты устроили драку на сессии Одесского облсовета
      Депутаты устроили драку на сессии Одесского облсовета / Скриншот с видео

      Внеочередная сессия Одесского областного совета началась с драки. Там должны избрать нового руководителя вместо Анатолия Урбанского, избранного в новую Верховную Раду.

      По информации издания "Думская", спор возник между заместителем Урбанского Виталием Свичинским и депутатами из партии "Европейская солидарность" и "Оппоблок". Тот обвинил коллег в сговоре и призвал блокировать трибуну.

      Примечательно! Депутатский ринг: самые зрелищные драки в Раде за последние годы

      Его поддержали депутаты из "Нашего края" и "Батькивщины". После этого вспыхнула потасовка, в результате которой в Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку. Впоследствии спор перерос в настоящую драку. Даже понадобилась помощь полиции.

      Сессию все же удалось открыть, однако был объявлен перерыв. Сейчас председатели фракций ушли на консультации.

      Смотрите видео драки в Одесском областном совете:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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