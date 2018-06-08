Депутаты устроили стычку в Раде из-за резонансных высказывания Мураева о Сенцове: фото
Депутат от "Народного фронта" Юрий Береза чуть ли не с кулаками набросился на парламентария от "Оппозиционного блока" Александра Долженкова. Поводом для конфликта стало заявление экс-"регионала" Евгения Мураева о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в России, на самом деле является террористом.
Так, в сессионном зале первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, чтобы Мураев, который сейчас является внефракционным, извинился перед пленником Кремля и его родственниками за такие громкие слова. В то же время она отметила, что "Оппозиционный блок" привел этого политика в парламент.
Читайте также: Существо, которое носит мандат – в Раде требуют открыть дело относительно скандальных слов Мураева
На это Долженков начал громко заявлять с места, что Мураев не является членом фракции "Оппозиционный блок" и не избирался по списку партии.
Услышав это, Береза поднялся со своего места и со словами "Что ты гавкаешь" подбежал к коллеге. После представитель "Народного фронта" схватил Долженкова за воротник пиджака и даже несколько раз ударил.
Депутаты Береза и Долженков потолкались в Раде
Поводом для стычки стали громкие обвинения со стороны Мураева в отношении Сенцова
Юрию Березе почему-то не понравились выкрики Долженкова, что Мураева не является "оппоблоковцем"
В итоге другим парламентариям пришлось разнимать хулиганов.
Другим депутатам удалось успокоить страсти
Добавим, Мураев избирался в Совет как мажоритарщик в избирательном округе №181 Харьковской области. Ранее нардеп все же входил в "Оппозиционный блок", но 14 июня 2016 года вышел из этой полисилы и сейчас является внефракционным.
Напомним, накануне Евгений Мураев заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов якобы является террористом, поскольку до своего заключения в России готовил поджоги и взрывы.
Выбор редакции
-
Антин Мухарский: украинцам надо не впадать в эйфорию и не отчаиватьсясегодня, 13:01
-
Существо, которое носит мандат, – в Раде требуют открыть дело за скандальные слова Мураевасегодня, 12:09
-
Существует опасность быть захваченными в плен, – Парубий призвал бойкотировать ЧМ-2018 в Россиисегодня, 11:29