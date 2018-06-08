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Депутаты устроили стычку в Раде из-за резонансных высказывания Мураева о Сенцове: фото

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Депутаты Юрий Береза и Александр Долженков подрались в Раде
Депутаты Юрий Береза и Александр Долженков подрались в Раде / Коллаж 24 канал

Депутат от "Народного фронта" Юрий Береза чуть ли не с кулаками набросился на парламентария от "Оппозиционного блока" Александра Долженкова. Поводом для конфликта стало заявление экс-"регионала" Евгения Мураева о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в России, на самом деле является террористом.

Так, в сессионном зале первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, чтобы Мураев, который сейчас является внефракционным, извинился перед пленником Кремля и его родственниками за такие громкие слова. В то же время она отметила, что "Оппозиционный блок" привел этого политика в парламент.

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На это Долженков начал громко заявлять с места, что Мураев не является членом фракции "Оппозиционный блок" и не избирался по списку партии.

Услышав это, Береза ​​поднялся со своего места и со словами "Что ты гавкаешь" подбежал к коллеге. После представитель "Народного фронта" схватил Долженкова за воротник пиджака и даже несколько раз ударил.

Мураєв, Юрій Береза, Должеков, Опозиційний блок, Народний фронт, Сенцов, сутичка, бійка, Верховна Рада, парламентДепутаты Береза и Долженков потолкались в Раде

Поводом для стычки стали громкие обвинения со стороны Мураева в отношении Сенцова


Юрию Березе почему-то не понравились выкрики Долженкова, что Мураева не является "оппоблоковцем"

В итоге другим парламентариям пришлось разнимать хулиганов.


Другим депутатам удалось успокоить страсти

Добавим, Мураев избирался в Совет как мажоритарщик в избирательном округе №181 Харьковской области. Ранее нардеп все же входил в "Оппозиционный блок", но 14 июня 2016 года вышел из этой полисилы и сейчас является внефракционным.

Напомним, накануне Евгений Мураев заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов якобы является террористом, поскольку до своего заключения в России готовил поджоги и взрывы.

 

Теги: Новости Украины Верховная Рада Евгений Мураев Олег Сенцов Оппозиционный блок Народный фронт столкновения
Источник: 24 Канал
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