Світлана Савченко програла апеляцію щодо вироку про держзраду України. Ця жінка активно сприяла окупації Криму та голосувала за приєднання півострова до складу Росії.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без зміни ухвалу Київського апеляційного суду. Адвокати Савченко намагалися оскаржити вирок, що несе 14 років ув'язнення.

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За що судили Світлану Савченко

Святошинський районний суд Києва заочно засудив Світлану Савченко до 14 років позбавлення волі. Її звинуватили у державній зраді. Засудили її заочним вироком, оскільки жінка стала нардепкою Росії і проживає у Москві.

Адвоката Савченко намагався оскаржити рішення, стверджуючи, що депутатка нібито не знала про вирок суду і її адвокат не зміг вчасно подати апеляцію.

Втім судді зазначили, що це брехня, адже сама Савченко на наступний день після оголошення висміяла вирок на своїх сторінках у соцмережі. Відтак, виходить, знала про нього і могла вчасно реалізувати своє право на захист.

Відтак вирок остаточно набуває сили і Савченко засуджена до 14 років за ґратами.

Що відомо про Світлану Савченко

Стала депутаткою Верховної Ради Криму вперше у 1994 році, пройшла від блоку "Росія".

З березня 2014 року була керівницею постійної комісії Державної ради Республіки Крим з культури.

Після анексії Криму, на виборах до російської Держдуми у 2016 році була вибрана депутаткою, є членом фракції "Єдина Росія". У своїх агітплакатах цинічно використовувала алюзію на тодішню полонену в Росії Надію Савченко.

У 2016 році Світлана Савченко разом з 5 іншими депутатами Думи потрапила до санкційного списку США за держзраду.

Від Росії отримала нагороду "За вірність боргу" за "організацію референдуму", тобто по суті –пособництві окупації.

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