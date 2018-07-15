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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Дерби-2018: Киев принял важнейшие скачки года

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В воскресенье, 15 июля, на столичном Ипподроме собрались несколько сотен людей, чтобы наблюдать за конными скачками. Дерби-2018 – самое важное спортивное соревнование для участников. Наездники получают серьезный титул, а лошади – возможность участвовать в будущих соревнованиях.

Перед началом гонки коня осторожно забирают из стойла, надевают на него пять килограммов амуниции. К линии старта коня подводят медленно, ведь если ему задать темп, то потом можно уже не остановить.

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Наездник Александр Скворцов повторял эти ритуалы множество раз, ведь он почти всю жизнь в конном спорте и имеет очень много титулов.

Учасник

Дерби-2018

Ежегодно Дерби – нелегкое испытание, ибо наездник получает нового коня для гонок.

Это самый главный старт года для рысаков в четырехлетнем возрасте. Победа в нем очень престижна,
– рассказал наездник.

Забег длится несколько минут. Однако внимание к нему велико – несколько сотен болельщиков заполнили киевский ипподром.

Заполненный киевский ипподром Дерби-2018

Дерби – соревнование всеукраинское, однако участников в этом году было мало, всего пятеро, и это огорчает зрителей. Они переживают, что конный спорт умирает.

Очень мало средств выделяется для проведения соревнования. Во всем мире конно-спортивные соревнования приносят очень большие деньги, при том что государство не вкладывает в них средства,
– посетовал болельщик Алексей.

Спортсмены же готовы заниматься любимым делом хоть и при таких условиях.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 канал
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