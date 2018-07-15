Дерби-2018: Киев принял важнейшие скачки года
В воскресенье, 15 июля, на столичном Ипподроме собрались несколько сотен людей, чтобы наблюдать за конными скачками. Дерби-2018 – самое важное спортивное соревнование для участников. Наездники получают серьезный титул, а лошади – возможность участвовать в будущих соревнованиях.
Перед началом гонки коня осторожно забирают из стойла, надевают на него пять килограммов амуниции. К линии старта коня подводят медленно, ведь если ему задать темп, то потом можно уже не остановить.
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Наездник Александр Скворцов повторял эти ритуалы множество раз, ведь он почти всю жизнь в конном спорте и имеет очень много титулов.
Учасник
Дерби-2018
Ежегодно Дерби – нелегкое испытание, ибо наездник получает нового коня для гонок.
Это самый главный старт года для рысаков в четырехлетнем возрасте. Победа в нем очень престижна,
– рассказал наездник.
Забег длится несколько минут. Однако внимание к нему велико – несколько сотен болельщиков заполнили киевский ипподром.
Заполненный киевский ипподром Дерби-2018
Дерби – соревнование всеукраинское, однако участников в этом году было мало, всего пятеро, и это огорчает зрителей. Они переживают, что конный спорт умирает.
Очень мало средств выделяется для проведения соревнования. Во всем мире конно-спортивные соревнования приносят очень большие деньги, при том что государство не вкладывает в них средства,
– посетовал болельщик Алексей.
Спортсмены же готовы заниматься любимым делом хоть и при таких условиях.