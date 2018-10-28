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      Украинский боксер Деревянченко не сумел выиграть титул чемпиона мира по версии IBF

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      Деревянченко – Джейкобс результат
      Деревянченко – Джейкобс результат / Getty Images

      Украинец Сергей Деревянченко в бою за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF уступил американцу Дэниэлю Джейкобсу. Бой длился все 12 раундов, а победителя было определено решением судей.

      Стоит отметить, что титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF был вакантным, после того как Геннадий Головкин отказался его защищать в бою против Сергея Деревянченко. Поэтому обязательный претендент дрался с ним против бывшего чемпиона мира по версии WBA Даниэля Джейкобса.

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      Сам бой оказался довольно ровным. Первый раунд лучше провел именно американец, который оказался и выше Деревянченко, и с большим размахом рук. И уже за первые минуты боя украинец оказался на ринге. Правда в нокаут не дошло, Сергей упал на колено.

      Здесь стоит заметить, что оба боксеров тренируются у одного тренера - Андре Розье. И провели во время тренировок друг против друга около 300 раундов. Поэтому хорошо знали сильные и слабые стороны.

      Исправлять ситуацию Деревьянчченко начал уже во втором раунде. Однако стоит отдать должное и Джейкобсу - он не казался так легко, раз за разом проходя оборону украинском. Особенно в четвертом раунде, когда прошел опасный удар с левой в голову Деревянченко.

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      В седьмом раунде боксеры взяли небольшую паузу, зато активизировались в чемпионских раундах. Украинец понимал, что выиграть чемпионский титул он может только в случае нокаута соперника. Но Джейкобс действовал надежно в обороне, в двенадцатом раунде не подпуская близко к себе соперника. Поэтому определять победителя пришлось судьям. Лишь один предпочел Деревянченко, двое других - Джейкобсу. Поэтому американец стал новым чемпионом мира в среднем весе по версии IBF. Деревянченко же получил первое поражение на профессиональном ринге.

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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