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      Деревянченко и Джейкобс провели процедуру взвешивания перед титульным боем: видео

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      Сергей Деревянченко и Дэниел Джейкобс
      Сергей Деревянченко и Дэниел Джейкобс

      Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) и американец Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) прошли процедуру взвешивания накануне поединка за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

      По ее итогам украинец и американец уложились в лимит 72,5 кг.

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      Несмотря на существенную разницу в росте (182 см Джейкобса против 171 см Деревянченко при размахе рук 185-175 см в пользу Дэниела), весы под боксерами показали практически идентичные цифры – украинец "завесил" на 72,3 кг, в то время как американец оказался тяжелее на сто грамм.

      Напомним, поединок Джейкобса и Деревянченко состоится в ночь с субботы на воскресенье 28 октября.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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