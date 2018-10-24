Деревянченко провел дуэль взглядов с Джейкобсом перед чемпионским поединком: видео

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) провел дуэль взглядов с американцем Даниэлем Джейкобсом (34-2, 29 КО).

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"Это будет война и пояс будет у меня!", – заявил Деревянченко во время дуэли взглядов.

Напомним, в субботу, 27 октября (в Украине будет утро воскресенья 28 октября) оба боксера сойдутся в бою за вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Бой состоится в Нью-Йорке.