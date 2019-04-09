Деревянко – Порошенко: Если есть яйца – то надо принять закон об импичменте до второго тура

Действующий президент Петр Порошенко обещал принять закон об импичменте 5 лет назад, однако ничего не сделал для этого в течение своей каденции.

Об этом заявил один из лидеров партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко на брифинге в парламенте.

Деревянко напомнил, что в понедельник, во время согласительного совета он обратился к Порошенко и к наиболее рейтинговому кандидату Владимиру Зеленскому, чтобы они публично обратились к Верховной Раде относительно принятия закона об импичменте именно перед вторым туром президентских выборов.

"Миллионы украинцев хотят, чтобы следующий президент уже на 24 году после того, как Конституция была принята, был подотчетен и подконтролен украинскому народу!", – убежден нардеп.

"Законопроект об импичменте – это то обещание президента Порошенко, которое было дано еще 5 лет назад, когда он выдвигал свою кандидатуру на пост президента в 2014 году. И в 2014 году Блок Петра Порошенко подписал коалиционное соглашение, в котором было указано, что в первом квартале 2015 года, как неотложный, будет внесен законопроект о президенте Украины и прекращение его полномочий, то есть закон об импичменте. Но прошло 5 лет и ничего нет", – заявил Деревянко.

Он добавил, что Порошенко отреагировал на его обращение и высказался о необходимости иметь закон об импичменте, создавать рабочую группу по этому вопросу.

"Уважаемый Петр Алексеевич! Какие могут быть рабочие группы? Если законопроект об импичменте был внесен еще 31 октября 2017 года, он готов для того, чтобы его рассматривать. Его надо рассматривать и голосовать, а не создавать какие-то условные рабочие группы для того, чтобы в очередной раз заговорить этот вопрос и ничего не принять", – Деревянко обратился к Порошенко.

Он считает, что этот закон должен быть рассмотрен на этой пленарной неделе, которая является последней перед вторым туром выборов. Если же это не удастся сделать, Деревянко предложил Порошенко инициировать через свою фракцию БПП внесении изменений в календарный план, сделав следующую неделю также сессионной или провести внеочередное заседание.

"Чтобы украинцы увидели, что кандидаты в президенты имеют достоинство, имеют яйца в конце концов. Мы хотим, чтобы это не было предметом очередных анализов. Мы хотим, чтобы этот закон в конце концов был принят", – сказал Деревянко.

"Для того, чтобы закон об импичменте, который вы обещали 5 лет назад и не внесли, но в 2017 году я вам помог и внес, еще до второго тура выборов президента принять. Чтобы вся страна увидела, говорите ли вы правду или это очередной трюк для того, чтобы пройти во второй тур и ничего не сделать. Ждем вашего ответа", – заявил Деревянко.

Деревянко призвал Порошенко принять закон об импичменте до вторго тура выборов: видео

Напомним, Юрий Деревянко 31 октября 2017 года зарегистрировал в парламенте законопроект №7248 Проект Закона о Президенте Украины и порядок прекращения его полномочий (об импичменте).

Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. Во второй тур вышли кандидаты в Президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко.