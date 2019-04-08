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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Деревянко дал Порошенко и Зеленскому 24 часа на инициирование принятия закона об импичменте

      182 Читати новину українською
      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко / Фото из открытых источников

      Лидер партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко призвал действующего президента Петра Порошенко и наиболее рейтингового кандидата в Президенты Владимира Зеленского в течение 24 часов публично обратиться к парламенту о неотложном принятии закона об импичменте Президента.

      Об этом он заявил во время согласительного совета 8 апреля в парламенте.

      Деревянко подчеркнул, что до второго тура президентских выборов осталась только одна сессионная неделя Верховной Рады.

      "Я обращаюсь ко временно действующему президенту Петру Порошенко, а также к наиболее рейтинговому кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Господин Петр Алексеевич, вы 5 лет говорите о том, что вы не узурпируете власть и не держитесь за нее. Также Владимир Александрович, вы говорите о том, что первым шагом в вашей программе является закон об импичменте. Поэтому ждем от вас публичного обращения к парламенту о безотлагательном принятии закона об импичменте №7248", – заявил народный депутат.

      Юрий Деревянко выразил уверенность, что миллионы украинцев хотят, чтобы следующий Президент был подконтролен и подотчетен украинскому народу.

      "У вас 24 часа", – подытожил Деревянко.

      Напомним, Юрий Деревянко 31 октября 2017 года зарегистрировал в парламенте законопроект №7248 о Президенте Украины и порядке прекращения его полномочий (об импичменте).

      Второй тур президентских выборов в Украине состоится 21 апреля. Во второй тур вышли кандидаты в Президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости политики Юрий Деревянко
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