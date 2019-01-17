Деревянко предлагает решение, которое принесет в бюджет больше средств, чем предполагает власть

Один из лидеров партии "ВОЛЯ", народный депутат, кандидат в президенты Украины Юрий Деревянко предлагает ввести ставку растаможивания 10% от стоимости автомобиля, что решит проблему автомобилистов, которую создала власть, и принесет в бюджет более 25 миллиардов гривен за год.

Об этом заявил Юрий Деревянко на брифинге в парламенте, говорится на официальном сайте политика.

Он подчеркнул, что после принятия новых законов большинство украинцев, которые имели автомобили с европейской регистрацией, оказались в тупике.

Люди не могут сегодня заплатить 2-3 тысячи евро за растаможку. Мы видим это по официальной статистике, ведь за половину льготного срока, 1,5 месяца, растаможили лишь 25 тысяч автомобилей,

– подчеркнул нардеп.

Он добавил, что это очень мало, поскольку общее количество автомобилей с европейскими номерами в Украине составляет около 1 миллиона, а авто, которые нарушили режим транзита или временного ввоза – более 300 000.

"Для большинства людей, которые пользуются этими автомобилями, это не роскошь, а средство для выживания, для зарабатывания денег. Огромное количество людей уехали за границу, чтобы за бесценок продать автомобиль. Сотни тысяч людей останутся без автомобиля и без возможности зарабатывать на свою семью", – возмутился Деревянко.

Депутат сообщил, что автомобилисты и украинцы, которые вынужденно работают за рубежом, обратились к нему, чтобы решить эту проблему.

Их позиция очень проста: таможенная пошлина 10% от стоимости – это наша воля. Этот законопроект предусматривает отмену налога на добавленную стоимость и акцизного налога. Дополнительно при регистрации автомобиля наши граждане заплатят 1,5% военного сбора и 3% в пенсионный фонд. В целом это будет 14,5%, – пояснил Деревянко. Он заявил, что за первый год растаможивания и эксплуатации этих автомобилей государство получит 25 млрд 600 млн гривен в бюджет от миллиона растаможенных автомобилей.

"По самым радужными прогнозам, в соответствии с грабительскими законами, которые сейчас приняты, государство планирует получить 2-3, возможно, 4 миллиарда грн с максимум 50 тысяч авто из миллиона, который сейчас существует. Это 5, максимум 6% автомобилей, которые могут быть растаможены", – констатировал депутат.

Он добавил, что люди хотят заплатить налоги, быть экономически активными, хотят вернуться в Украину, не просить милостыню и никакие субсидии у государства, а справиться самим.

Деревянко обратился к председателю ВРУ Андрею Парубию и народным депутатам с предложением поддержать этот законопроект.

"Автомобиль должен быть не роскошью, как в советские времена, а средством передвижения, экономической свободы, чтобы заработать деньги на жизнь и на семью", – подытожил Юрий Деревянко.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты о растаможивании автомобилей в Украине № 8487 и № 8488. Первый закон устанавливает ставки растаможки автомобилей, в частности на европейской регистрации, а второй предусматривает штрафы и конфискацию автомобилей при нерастаможивании "евроблях".



Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроект № 9352 о приостановлении на 90 дней новых правил растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией и освобождения от ответственности за нарушение новых правил транзита.