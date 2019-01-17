18:48
17 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"
      Вєсті Кремля
      22:49, 16 января
      Вести.UA: Яценко перегорел на отдыхе. Заявочки от Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 16 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, 16 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Деревянко предлагает решение, которое принесет в бюджет больше средств, чем предполагает власть

      86 Читати новину українською
      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко / prioritet.org

      Один из лидеров партии "ВОЛЯ", народный депутат, кандидат в президенты Украины Юрий Деревянко предлагает ввести ставку растаможивания 10% от стоимости автомобиля, что решит проблему автомобилистов, которую создала власть, и принесет в бюджет более 25 миллиардов гривен за год.

      Об этом заявил Юрий Деревянко на брифинге в парламенте, говорится на официальном сайте политика.

      Он подчеркнул, что после принятия новых законов большинство украинцев, которые имели автомобили с европейской регистрацией, оказались в тупике.

      Люди не могут сегодня заплатить 2-3 тысячи евро за растаможку. Мы видим это по официальной статистике, ведь за половину льготного срока, 1,5 месяца, растаможили лишь 25 тысяч автомобилей,
      – подчеркнул нардеп.

      Он добавил, что это очень мало, поскольку общее количество автомобилей с европейскими номерами в Украине составляет около 1 миллиона, а авто, которые нарушили режим транзита или временного ввоза – более 300 000.

      "Для большинства людей, которые пользуются этими автомобилями, это не роскошь, а средство для выживания, для зарабатывания денег. Огромное количество людей уехали за границу, чтобы за бесценок продать автомобиль. Сотни тысяч людей останутся без автомобиля и без возможности зарабатывать на свою семью", – возмутился Деревянко.

      Депутат сообщил, что автомобилисты и украинцы, которые вынужденно работают за рубежом, обратились к нему, чтобы решить эту проблему.

      Их позиция очень проста: таможенная пошлина 10% от стоимости – это наша воля. Этот законопроект предусматривает отмену налога на добавленную стоимость и акцизного налога. Дополнительно при регистрации автомобиля наши граждане заплатят 1,5% военного сбора и 3% в пенсионный фонд. В целом это будет 14,5%, – пояснил Деревянко.

      Он заявил, что за первый год растаможивания и эксплуатации этих автомобилей государство получит 25 млрд 600 млн гривен в бюджет от миллиона растаможенных автомобилей.

      "По самым радужными прогнозам, в соответствии с грабительскими законами, которые сейчас приняты, государство планирует получить 2-3, возможно, 4 миллиарда грн с максимум 50 тысяч авто из миллиона, который сейчас существует. Это 5, максимум 6% автомобилей, которые могут быть растаможены", – констатировал депутат.

      Он добавил, что люди хотят заплатить налоги, быть экономически активными, хотят вернуться в Украину, не просить милостыню и никакие субсидии у государства, а справиться самим.

      Деревянко обратился к председателю ВРУ Андрею Парубию и народным депутатам с предложением поддержать этот законопроект.

      "Автомобиль должен быть не роскошью, как в советские времена, а средством передвижения, экономической свободы, чтобы заработать деньги на жизнь и на семью", – подытожил Юрий Деревянко.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты о растаможивании автомобилей в Украине № 8487 и № 8488. Первый закон устанавливает ставки растаможки автомобилей, в частности на европейской регистрации, а второй предусматривает штрафы и конфискацию автомобилей при нерастаможивании "евроблях".

      Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроект № 9352 о приостановлении на 90 дней новых правил растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией и освобождения от ответственности за нарушение новых правил транзита.

       
      Теги: Новости политики Финансы Пошлина Авто Юрий Деревянко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко
      сегодня , 17:01 Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко
      Олексій Чибісов 2715
      Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на собственную квартиру: инфографика по городам
      сегодня , 16:01 Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на собственную квартиру: инфографика по городам
      Яніна Ткачук 667
      Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      16 января , 17:00 Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      533
      Провал Brexit: як британці нашкодили собі
      сегодня , 15:02 Провал Brexit: як британці нашкодили собі
      Артем Овдієнко 1050
      Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
      сегодня , 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
      Олена Булан 221
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      eBay покупает GSI Commerce за $ 2,4 млрд.
       30 марта 2011 , 09:43
      Гривна дешевеет, однако украинцам не стоит паниковать, - финансисты
       6 февраля 2014 , 23:59 6
      ЕС вводит запрет на импорт товаров из Крыма
       23 июня 2014 , 16:12
      Закон о пошлинах на металлолом позволил предприятиям увеличить выпуск продукции, –Каленков
       сегодня , 16:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук