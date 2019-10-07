Деревни боятся своего вымирания из-за реформы образования: действительно ли есть угроза

По новой реформе в малых селах Украины должны забрать школы и перевести детей в опорные. Многие жители боятся, что их села просто умрут без школ. Действительно ли это так, как действует реформа и какие есть мифы о ней – далее в материале.

Реформа образования

Теперь с началом сентября первоклашки в школах садятся не за парты, а бегут в класс рассматривать интересные предметы и разговаривать на интересные темы – у них интегрированные уроки. И это один из примеров реформы образования в действии.

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Принятие реформы было сложным и переломным решением. 5 сентября 2017 года ВР приняла соответствующий закон. Поэтому дети будут учиться 12 лет, пять из которых продлится базовое образование, а три года – профильное. Образовательная система продумана хорошо – как за рубежом. Однако сможет ли она вжиться в украинских реалиях – пока неизвестно.

Одна из проблем – школы в маленьких деревнях, откуда детей хотят перевести в опорные школы, на что жители реагируют неоднозначно. По мнению некоторых, это разрушит села вообще.

Село Климец, школа на 12 детей

Львовское село Климец в Сколевском районе горной местности. В селе живет от силы 300 человек. Три раза в день заезжает общественный транспорт, а дважды заезжает школьный автобус. Но здесь еще есть начальная школа – правильнее сказать – кабинеты, переделанные под классы в помещении сельского совета, которые филиал опорной школы снимает с 2012 года.



Здание, где обустроены кабинеты для учеников 1 – 4 классов

Всего здесь учится 12 детей с 1 по 4 класс. Здесь верят, что если убрать школу – село умрет.

Если брать нашу школу, если ее закроют, и маленьким детям добираться – не так и мало... Думаю, хотя бы начальные классы должны быть в школе,

– прокомментировала ситуацию и.о. директора начальной школы Любовь Федосяк.

В 2-м классе – 2 детей, в 3-м – один. И они на индивидуальном графике. В 1 класс пошло семь. В следующем году первоклашек будет меньше. И здесь виновата не реформа, а то, что родители с маленькими детьми выезжают из таких деревень. Поэтому с 2011 года старая школа Климца просто пустует.



Многие родители уехали со своими детьми из села, поэтому школа Климца пустует

Действительно ли села будут умирать, как решить эту проблему и как внедрить реформу в украинскую реальность – смотрите в видео.