Страшные последствия урагана на Львовщине: дерево упало на молодую женщину, она погибла – фото
Во Львовской области 11 июня бушевал мощный ураган. Из-за шквальных порывов ветра погибла 28-летняя женщина, на которую упало поваленное дерево.
Трагическое событие произошло в Брюховичах, недалеко от Львова. Об этом сообщили на фейсбук-странице Брюховицкого поселкового совета.
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Что известно о смерти женщины от падения дерева
Дерево упало на дачный дом, где в это время находились женщина с 5-летним ребенком, которые спрятались от дождя. Об этом местному изданию ZAXID.NET рассказали в полиции.
Женщину придавило, она погибла на месте происшествия. Ребенок не пострадал.
Спасатели освободили тело женщины из-под разрушенных конструкций здания и разрезали дерево. В ГСЧС заверили, что на момент прибытия спасателей в доме больше никого не было.
Дерево упало на дом и убило женщину / Фото Брюховицкого поселкового совета
Последствия непогоды на Львовщине: главное
- Вечером 11 июня молния попала в отель в Трускавце. В результате начался пожар, который повредил крышу дома. Огонь тушили 17 спасателей. Никто не пострадал.
Молния попала в отель в Трускавце / Фото "Твой город"
- Кроме того из-за непогоды во Львове произошел обрыв электросети, который остановил электротранспорт. Ветер повалил более трех десятков деревьев, пять из которых упало на автомобили.
- Произошло девять подтоплений на магистральных дорогах и шесть обрывов сети наружного освещения. Непогода повредила 21 крышу дома.
- Жителей Львовщины призывают быть осторожными, ведь сильные ливни ожидаются до конца суток.
Обратите внимание! Украину 11 и 12 июня накроет сильная непогода. К концу дня 11 июня в отдельных районах Львовщины грозы будут сопровождать град и шквалы 15-20 метров в секунду. А 12 июня мощные грозовые дожди пройдут еще и в Винницкой области.