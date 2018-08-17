Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день

Последнее государственное винодельческое предприятие Украины – "Леанка". Обещали раздать свои земли бывшим и нынешним работникам, но как-то неудобно получилось: гектары получили несколько "левых" людей и отдали их местным агрохолдингам за сто долларов.

600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день. Как последнее в Украине государственное винодельческое предприятие лишилось земли? Кто они такие – закарпатские "пиджаки"? А также: как приватизировать даже вершины гор, можно ли вернуть украденное, и главное – кто за всем этим стоял?

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Термин "Пиджаки" все чаще появляется в расследованиях, особенно когда речь идет о западном регионе.

"Пиджаками" на западе называют обычных людей, которые за небольшие деньги помогают дельцам в различных незаконных схемах, или в контрабанде, или в дерибане земель. То есть речь идет о подставных лицах,

– отметил журналист-расследователь Вячеслав Касим.

О "пиджаках" говорилось и в предыдущих расследованиях о массовом нелегальном ввозе евроблях и о сделке с приватизацией пограничной земли. Везде фигурировали подставные лица. Теперь их применили еще в одной схеме. "Это масштабный дерибан государственной земли на Закарпатье. Мое расследование началось с государственного предприятия "Леанка" – там несколько подставных лиц отмутили у него более тысячи гектаров земли, а ГП тем только и довольно", – добавил журналист.

Винодельческое предприятие "Леанка" – последнее государственное в Украине. Село Среднее недалеко от Ужгорода. Если попасть в здешние подвалы, вам расскажут, что вино здесь делали еще с 16 века. Но в Национальном антикоррупционном бюро считают, что здесь произошло преступление – хищение земли в особо крупных размерах.

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Итак, что произошло с "Леанкой"? В госпредприятия в пользовании тысячи гектар земли. Не вся она используется, и в один прекрасный день руководство предприятия решило избавиться от излишков и раздать их нынешним и бывшим работникам. "Леанка" отказывается от земли. 600 человек пишут заявления в Госгеокадастр, получают участки, а здесь происходит чудо – закарпатские гектары отходят совсем не людям, а нескольким местным агрохолдингам. Неужели землю просто украли?

Обошли мораторий, обошли вопрос приватизации государственного предприятия, в результате которого землю должны были получить работники данного предприятия. Обошли законодательство, которое требует продажу государственной собственности на конкурентных началах и соответствующие платежи в государственный бюджет,

– рассказал председатель ОО "Ужгородский общественный совет" Александр Пересоляк.

Александр Пересоляк – ужгородский активист, бывший член Совета общественного контроля НАБУ. Именно он инициировал расследование по делу "Леанки" в 2017 году. Сегодня объясняет, как это вообще стало возможным, и государственная земля превратилась в коммерческую за просто так.

"Слово есть такое – "пиджаки". Пиджаки, или псевдособственники, которых туда предоставили для того, чтобы они потом перепродали всю землю трем юридическим лицам, сельскохозяйственным производителям", – добавил Пересоляк.

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Три юридические лица, получившие землю, – все местные, ужгородские. Сельскохозяйственное общество "Континент", а также компании "Закарпатье Агро" и "Агро-лучки".

Большинство из оформленных никогда на "Леанке" не работали

Все 600 человек, которые написали заявления в Госгеокадастр на земли "Леанки", оформили доверенности на одного и того же юриста в Ужгороде, и заверили их в одного и того же нотариуса. По словам Владислава Траля, большинство из них вообще никогда на "Леанке" не работали, а просто позволили использовать свои паспортные данные.

Кем оказались подставные лица – смотрите в программе "ЦРУ".