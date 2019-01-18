Дерматологи обнаружили опасность зимних шарфов
Зимой кожа человека подвергается перепаду низких и высоких температур, из-за чего могут возникать проблемы. Но дерматологи нашли другую причину возникновения прыщей - зимние шарфы.
Все потому, что этот элемент одежды необходимо стирать, как и другие вещи.
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В шарфах может накапливаться пот человека, отмершие клетки кожи, которые являются просто идеальной средой для бактерий. которые могут вызвать проблемы со здоровьем, пишет DailyMail.
Однако прыщи – это не самая большая проблема. Особенно опасны зимние шарфы из искусственных материалов.
Прыщи на лице и шее могут возникать из-за грязного шарфа
Дерматолог советует обязательно очищать кожу вечером, особенно тщательно нужно обратить внимание на участки, где кожа контактирует с шарфом. Если этого не сделать – прыщи будут появляться и в дальнейшем.
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