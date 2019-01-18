Дерматологи обнаружили опасность зимних шарфов

Зимой кожа человека подвергается перепаду низких и высоких температур, из-за чего могут возникать проблемы. Но дерматологи нашли другую причину возникновения прыщей - зимние шарфы.

Все потому, что этот элемент одежды необходимо стирать, как и другие вещи.

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Дерматолог и косметолог Мерин Паттерсон "Причиной появления прыщей на подбородке, шее, спине или груди может быть обычный зимний шарф. Если долго его не стирать, он способствует тому, что поры кожи начинают забиваться ".

В шарфах может накапливаться пот человека, отмершие клетки кожи, которые являются просто идеальной средой для бактерий. которые могут вызвать проблемы со здоровьем, пишет DailyMail.

Однако прыщи – это не самая большая проблема. Особенно опасны зимние шарфы из искусственных материалов.



Прыщи на лице и шее могут возникать из-за грязного шарфа

Дерматолог советует обязательно очищать кожу вечером, особенно тщательно нужно обратить внимание на участки, где кожа контактирует с шарфом. Если этого не сделать – прыщи будут появляться и в дальнейшем.

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