19:53
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Дерматологи обнаружили опасность зимних шарфов

      32 Читати новину українською
      Прыщи на лице и шее могут возникать из-за грязного шарфа
      Прыщи на лице и шее могут возникать из-за грязного шарфа / unsplash.com

      Зимой кожа человека подвергается перепаду низких и высоких температур, из-за чего могут возникать проблемы. Но дерматологи нашли другую причину возникновения прыщей - зимние шарфы.

      Все потому, что этот элемент одежды необходимо стирать, как и другие вещи.

      Читайте также: Какую опасность несут гигиенические антисептики для рук

       
      Дерматолог и косметолог Мерин Паттерсон
      "Причиной появления прыщей на подбородке, шее, спине или груди может быть обычный зимний шарф. Если долго его не стирать, он способствует тому, что поры кожи начинают забиваться ".

      В шарфах может накапливаться пот человека, отмершие клетки кожи, которые являются просто идеальной средой для бактерий. которые могут вызвать проблемы со здоровьем, пишет DailyMail.

      Однако прыщи – это не самая большая проблема. Особенно опасны зимние шарфы из искусственных материалов.

      Прищі на обличчі та шиї можуть виникати через брудний шарф
      Прыщи на лице и шее могут возникать из-за грязного шарфа

      Дерматолог советует обязательно очищать кожу вечером, особенно тщательно нужно обратить внимание на участки, где кожа контактирует с шарфом. Если этого не сделать – прыщи будут появляться и в дальнейшем.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Гигиена
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      сегодня , 19:00 Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      Олександр Гаврутенко 772
      Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
      сегодня , 18:27 Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
      131
      Директор "Арены Львов": о проблемах стадиона, матчах сборной Украины и концерте Стинга
      сегодня , 18:00 Директор "Арены Львов": о проблемах стадиона, матчах сборной Украины и концерте Стинга
      33
      Скандальные заявления наместника Лавры: где и почему лукавит митрополит Павел
      сегодня , 17:21 Скандальные заявления наместника Лавры: где и почему лукавит митрополит Павел
      458
      Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      сегодня , 17:01 Чому деякі кандидати на пост президента відтягують подачу документів до ЦВК?
      Артем Овдієнко 445
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января 2018 , 16:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта 2018 , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта 2018 , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук