Дерматологи опровергли лечебные свойства популярного продукта против прыщей

Немало людей применяют в борьбе с прыщами народные методы, в частности, наносят на кожу лица зубную пасту. Дерматологи объяснили, почему не стоит этого делать.

На теле проживает огромное количество бактерий, которые питаются кожным жиром. Когда микроорганизмы интенсивно размножаются – поры воспаляются, появляется покраснение, а впоследствии и прыщи, передает Zdorovia.

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Одним из популярных народных методов часто выбирают зубную пасту, которая содержит пищевую соду и перекись водорода. И поскольку консистенция этих соединений в пасте является очень высокой, это негативно влияет на кожу.

Со слов специалистов, такой метод косметического ухода высушивает и раздражает кожу лица и распространяет болезнетворные бактерии, провоцируя появление множества новых прыщей.

Дерматологи рекомендуют бороться с прыщами с помощью средств на основе салициловой и гликолевой кислот и кремами, обогащенными ретиноидами. Ведь натуральные разновидности витамина A излечивают поры, помогая избавиться от прыщей.

Что такое акне?

Это небольшой воспаленный узелок (папула) на коже, который в дальнейшем нагнаиваться, превращаясь в гноячок (пустула). Представляет собой хроническую болезнь с воспалением сальных желез. Различают: обыкновенные, келоидные, красные, некротические, медикаментозные, профессиональные и тому подобное.

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