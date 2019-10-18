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      В Тернопольской области девочка на ходу выпала из автобуса

      12 Читати новину українською
      Колесо автобуса попало в яму
      Колесо автобуса попало в яму / tp.npu.gov.ua

      Трагедия в Подволочиском районе 18 октября. Ребенок возвращался из Тернополя домой в село.

      Очевидцы рассказали полиции Тернопольской области, что ребенок стоял на лестнице в задних дверях и играла смартфоном. Колесо автобуса попало в яму, девочка от неожиданности схватилась за ручку двери, и она открылась.

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      Ребенок ударился головой об асфальт. Водитель предоставил ей первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Врачам, к сожалению, не удалось спасти ей жизнь. В полиции возбудили уголовное дело, ведется следствие.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Тернополь
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