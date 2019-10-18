В Тернопольской области девочка на ходу выпала из автобуса

Трагедия в Подволочиском районе 18 октября. Ребенок возвращался из Тернополя домой в село.

Очевидцы рассказали полиции Тернопольской области, что ребенок стоял на лестнице в задних дверях и играла смартфоном. Колесо автобуса попало в яму, девочка от неожиданности схватилась за ручку двери, и она открылась.

Смотрите: В Киеве на ходу загорелся троллейбус с 40 пассажирами внутри: фото, видео

Ребенок ударился головой об асфальт. Водитель предоставил ей первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Врачам, к сожалению, не удалось спасти ей жизнь. В полиции возбудили уголовное дело, ведется следствие.