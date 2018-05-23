"Держал Мустафу, пока его били": суд не изменил меру пресечения одному из нападавших на Найема
Апелляционный суд Киева оставил одного из нападавших на народного депутата Мустафу Найема Умолта Темербулатова под ночным домашним арестом.
Об этом сообщает Маси Найем в Facebook.
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Суд постановил оставить решение Шевченковского районного суда города Киева об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 06:00 до 30 июня 2018 года – без изменений,
– отмечает он.
Маси Найем также рассказал, какие факты предоставил прокурор в отношении подозреваемого.
"Во время инцидента подозреваемый мешал пострадавшему осуществлять любые действия (то есть держал Мустафу, пока его били)", – рассказывает брат Найема.
Отмечается, что после того, как "Мустафа получил телесные повреждения от мужчины в розыске (Мага), Мустафа пытался догнать Магу, тогда Темербулатов Умолта остановил Найема с применением физической силы,
По его словам, подозреваемый бросил нардепа на проезжую часть дороги, "таким образом дав возможность Маге (другой подозреваемый, который находится в розыске – "24") покинуть место преступления".
Смотрите видео с судебного заседания:
Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили парни, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последним правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Троих удалось задержать, еще один успел уехать за границу.
2 мая в Шевченковском райсуде Киева трем нападавшим на Найема была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.