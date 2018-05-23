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"Держал Мустафу, пока его били": суд не изменил меру пресечения одному из нападавших на Найема

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Суд не изменил меру пресечения одному из нападавших на Найема
Суд не изменил меру пресечения одному из нападавших на Найема / Фото из свободных источников

Апелляционный суд Киева оставил одного из нападавших на народного депутата Мустафу Найема Умолта Темербулатова под ночным домашним арестом.

Об этом сообщает Маси Найем в Facebook.

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Суд постановил оставить решение Шевченковского районного суда города Киева об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 06:00 до 30 июня 2018 года – без изменений,
– отмечает он.

Маси Найем также рассказал, какие факты предоставил прокурор в отношении подозреваемого.

"Во время инцидента подозреваемый мешал пострадавшему осуществлять любые действия (то есть держал Мустафу, пока его били)", – рассказывает брат Найема.

Отмечается, что после того, как "Мустафа получил телесные повреждения от мужчины в розыске (Мага), Мустафа пытался догнать Магу, тогда Темербулатов Умолта остановил Найема с применением физической силы,

По его словам, подозреваемый бросил нардепа на проезжую часть дороги, "таким образом дав возможность Маге (другой подозреваемый, который находится в розыске – "24") покинуть место преступления".

Смотрите видео с судебного заседания:

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили парни, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последним правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Троих удалось задержать, еще один успел уехать за границу.

2 мая в Шевченковском райсуде Киева трем нападавшим на Найема была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Новости Украины Апелляционний суд Киева Новости Киева Мустафа Найем Избиение Мустафа Найема
Источник: 24 Канал
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