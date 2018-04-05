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Держались руками за бордюр: как коммунальщики Киева красят крышу станции метро

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Станция метро
Станция метро "Арсенальная" / Фото из открытых источников

Работницы коммунального предприятия в Киеве красили крышу станции метро "Арсенальная". Во время работ у них не было страховки.

Соответствующее фото опубликовала активистка движения "ЧЕСНО" Анна Грабарская на странице в Facebook.

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На фотографии видно, что работники стоят на краю крыши здания. Снизу нет ничего, что могло бы застраховать от несчастного случая.

Очень интересно, кто несет ответственность за безопасность этих людей, которые без страховки, держась рукой за бортик, "облагораживают" вид самого дорогого в Киеве района?
— спросила Грабарская.

На это отреагировал народный депутат Андрей Осадчук.

"Как по мне, это грубое нарушение правил безопасности работы на высоте", – заверил он.

Депутат пообещал написать в местную РГА и "Метрополитен".

К слову, в киевском метрополитене работает спортзал. Заниматься на тренажерах могут как и работники подземки, так и все желающие.

Теги: Новости Украины Новости Киева метро
Источник: 24 Канал
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