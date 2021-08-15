Держать это дело под личным контролем, – Зеленский отреагировал на смерть Павлова

Владимир Зеленский заявил, что будет держать дело Константина Павлова на личном контроле. Мэра Кривого Рога нашли мертвым 15 августа на веранде дома в селе Вольное.

Президент подчеркнул, что 16 августа заслушает доклад руководителей правоохранительных органов. Они сообщат о первых результатах расследования.

Заметьте Мэра Кривого Рога Павлова нашли застреленным: полиция открыла уголовное дело

Зеленский отметил, что на месте трагедии находятся руководитель полиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и все необходимые специалисты.

По словам украинского лидера, конкретную и проверенную информацию озвучат только после проведения экспертиз и первых шагов следствия.

Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога,

– отметил Зеленский.

Президент также выразил соболезнования родным и близким Павлова.

Смерть Павлова: главное

Мэра Кривого Рога и представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константина Павлова нашли мертвым в селе в Днепропетровской области.

Пока неизвестно: политика убили или он совершил самоубийство.

Представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что не поверит в версию самоубийства.

Текст публикации Зеленского

Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога.

Константин Павлов был найден мертвым с огнестрельным ранением на веранде собственного дома. Уголовное производство открыто безотлагательно. На месте находятся руководитель полиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и все необходимые специалисты.

Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога.

Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова.