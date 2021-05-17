Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава виплатить ще 400 мільйонів гривень підприємцям, діяльність яких постраждала від карантину. Це відбудеться вже найближчим часом.

Про це глава уряду розповів під час селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського. За словами Шмигаля, загалом держава спрямувала підприємцям 1 мільярд гривень допомоги.

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Скільки підприємців вже отримали допомогу

Прем'єр-міністр заявив, що всього було зареєстровано понад 360 тисяч заявок підприємців на отримання такої допомоги.

Він зауважив, що 120 тисяч з них вже отримали гроші.

Зверніть увагу! Наразі майже всі області в Україні наразі перебувають у жовтій зоні карантину. Черкаська область – єдина в помаранчевій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування коронавірусом.

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Допомога підприємцям: що відомо