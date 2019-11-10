"Держава не буде фінансувати": Супрун пояснила, чому треба негайно автономізувати медзаклади

В Україні вже автономізовано 64% лікарень. Найбільше їх у Полтавській області – 97,89%. Це стало можливим завдяки тому, що в Полтавській області проводиться пілотний проєкт щодо трансформації спеціалізованої медичної допомоги.

Вінницька та Харківська області також майже готові до запуску змін – вони мають 97% та 94,6% автономізованих закладів відповідно.

Останній місяць Одеська, Миколаївська та Закарпатська області також працювали над своїм "домашнім завданням", і там суттєво побільшало автономізованих лікарень.

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Автономізація є першою обов'язковою умовою для роботи в новій системі охорони здоров'я та укладення договорів із НСЗУ Національна служба здоров'я України. Наступний крок і ще одна умова співпраці з НСЗУ – реєстрація в електронній системі охорони здоров'я.

Станом на 6 листопада уже 147 закладів спеціалізованої та високоспеціалізованої медицини підключені до електронної системи охорони здоров'я. А за першу добу, коли ця функція стала доступна, зареєструвалося відразу 55. Лідери за підключенням спеціалізованих медичних закладів до системи e-health є Львівська (17 закладів), Запорізька (11) та Дніпропетровська (8 закладів). Вони ретально готуються до запуску трансформації на своєму рівні та чекають початку роботи за новими правилами. http://bit.ly/33siI9c