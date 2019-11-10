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      "Держава не буде фінансувати": Супрун пояснила, чому треба негайно автономізувати медзаклади

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      Старт трансформації медицини не за горами
      Старт трансформації медицини не за горами / Фото з відкритих джерел

      В Україні вже автономізовано 64% лікарень. Найбільше їх у Полтавській області – 97,89%. Це стало можливим завдяки тому, що в Полтавській області проводиться пілотний проєкт щодо трансформації спеціалізованої медичної допомоги.

      Вінницька та Харківська області також майже готові до запуску змін – вони мають 97% та 94,6% автономізованих закладів відповідно.

      Останній місяць Одеська, Миколаївська та Закарпатська області також працювали над своїм "домашнім завданням", і там суттєво побільшало автономізованих лікарень.

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      Автономізація є першою обов'язковою умовою для роботи в новій системі охорони здоров'я та укладення договорів із НСЗУ Національна служба здоров'я України. Наступний крок і ще одна умова співпраці з НСЗУ – реєстрація в електронній системі охорони здоров'я.

      Станом на 6 листопада уже 147 закладів спеціалізованої та високоспеціалізованої медицини підключені до електронної системи охорони здоров'я. А за першу добу, коли ця функція стала доступна, зареєструвалося відразу 55. Лідери за підключенням спеціалізованих медичних закладів до системи e-health є Львівська (17 закладів), Запорізька (11) та Дніпропетровська (8 закладів). Вони ретально готуються до запуску трансформації на своєму рівні та чекають початку роботи за новими правилами. http://bit.ly/33siI9c

      Детальніше про те, як обрати медичну інформаційну систему для реєстрації в електронній системі охорони здоров'я, тут.
      Детально механізм описано тут.
      Відповіді на найпоширеніші питання.
      Методичні рекомендації про те, як здійснити реорганізацію в оптимальний строк.

      Менеджерам медзакладів та громадам варто пам'ятати, що зволікаючи з автономізацією та укладанням договору з НСЗУ, вони позбавляють і медиків, і лікарів комфортних умов роботи та доступних медичних послуг, а собі створюють доволі складну задачу – знайти фінансування для спеціалізованих медзакладів. Адже з квітня 2020 року держава не буде фінансувати лікарні лише за факт їхнього існування. Гроші платитимуть за конкретно надані медичні послуги, за умовами, прописаними в договорі з НСЗУ.

      Натомість автономізація дає змогу закладам самостійно ухвалювати рішення щодо підвищення зарплат медикам, витрат на потреби лікарні, не погоджуючи це "на горі". Більше про переваги автономізації тут.

      Результати трансформації на рівні сімейної медицини свідчать про те, що ці зміни є, по-перше, неминучими, по-друге, дієвими. Головне – хотіти працювати за чесними правилами. А задачі, які стоять зараз перед керівництвом медзакладів – цілком реальні.

      Автор: Уляна Супрун
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Новости политики Ульяна Супрун Публикации Медицина Медицинская реформа
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