Государственные финансы поют романсы: что показал отчет о выполнении бюджета за первое полугодие

Доказательств того, что кризис в сфере публичных финансов Украины, набирает обороты, достаточно. Ощутимый недобор доходов государственного бюджета, сокращение расходов, проваленная приватизация и фактически опустошенный Единый казначейский счет государства.

Чтобы установить диагноз болезни, охватившей украинскую экономику в последние полгода, начнем с самого простого – определим симптомы.

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Первый, Украина идет в долговое пике. В этом году мы должны вернуть свыше 300 миллиардов гривен по внешним заимствованиям. Выплата процентов по долгу составляет более 13 % расходов госбюджета. Это почти 4 % от ВВП. Сравните: например, расходы на медицину в этом году меньше – это чуть больше чем 3,5 % от ВВП.

Что же делает правительство? Вместо того, чтобы своевременно выработать качественную стратегию возврата долгов, планирует бюджет на нереалистичных макропоказателях, делает просчеты и надеется выполнить долговые обязательства за счет новых заимствований.

Прежде всего транша от Международного валютного фонда в размере 1, 9 миллиардов долларов. Вот только возобновление программы сотрудничества с фондом – пока под вопросом. Его, кстати, могло бы не быть, если бы украинская власть не имитировала реформы перед украинскими гражданами и западными партнерами, а действовала.

Симптом второй. В течение последних 5 месяцев существенно вырос отрицательный платежный баланс экспорта – импорта государства. Он составляет более полумиллиарда долларов. Безусловно, эта ситуация в том числе негативно влияет на украинскую гривну.

Следующие симптомы связаны с исполнением бюджета. Правительство недополучило 5 миллиардов гривен от запланированных в первом полугодии доходов. Есть недостаток средств от акцизного сбора, налога на добавленную стоимость, ввозной пошлины. Более 3,7 миллиардов недополучено от рентной платы за использование природных ресурсов.

Правительство Украины

Отдельным правительственным лозунгом этого года была "Большая приватизация". План поступлений, если помните, был наполеоновский – более миллиарда гривен. Под этот масштабный государственный проект чиновники даже переписали законодательство, Верховная Рада поддержала идею, чтобы дать делу толчок.

Результат такой: за полгода наприватизировали "аж" 50 миллионов гривен. Это вдвое меньше, чем по старым законам было приватизировано в этот же период прошлого года.

При этом теперь первыми в планах правительства на приватизацию предприятия стоят вполне прибыльные и даже стратегические, продажа которых – сомнительная и опасная инициатива. Чего стоит только харьковский "Турбоатом", который заплатил государству в прошлом году четыреста миллионов гривен дивидендов, "Центрэнерго", который заплатил более миллиарда гривен.

Ожидаемый недостаток доходов заставляет правительство затягивать пояса и экономить на расходах. И это еще один симптом, который стоит изучить подробнее. Начнем с того, что пояса затягивают по обычаю в первую очередь не себе, то есть не государственному аппарату или силовикам, а простым гражданам.

Яркий пример – это ужесточение требований к получателям субсидий, которое ожидаемо приведет к сокращению субсидиантов в новом отопительном сезоне более чем на 20%.

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В это же время ловко и вовремя поступают средства на нужды МВД, ГПУ, СБУ, запланированные расходы на которые выросли соответственно на 20, 23 и 18 %. Не жалуется на поступление и чиновничий аппарат Минобороны. Чего не скажешь о выполнении программ Министерства.

Так, на развитие техники и вооружения за полгода поступило только треть от запланированной суммы, а на строительство и приобретение жилья для военнослужащих предоставлено менее чем 5% от запланированного.

Квартиры для военных

Это так выглядит правительственная поддержка военных? Или, возможно, Владимир Гройсман забыл о собственном обещании: жилье для 1300 семей военнослужащих? Простые расчеты показывают, что 38 миллионов гривен, выделенных из бюджета на эти нужды, хватит в лучшем случае для покупки 40 квартир по столичным ценам.

Проблемы с бюджетом ощутимы и в других сферах, которые правительство обозначило приоритетными для реформирования, и решительные перемены от которых должны были бы стать символом успешности премьера. Оказывается, далеко не все обещания выполняются, как и не все реформы достаточно своевременно финансируются.

Яркий пример – пенсионная реформа. Почти за год после осовременивания пенсий произошла первая за долгое время задержка с выплатами. Причина – недополучение единого социального взноса, на котором держится вся солидарная пенсионная система Украины.

Также на дисциплину поступлений влияют и долги предприятий, которые составили более 22 миллиардов гривен. Кстати, дополнительной нагрузкой на ПФУ стало и повышение пенсий военнослужащим, перерасчет которых состоялся в ручном режиме задним числом.

Заметное недофинансирование и в системе здравоохранения. Несмотря на первые шаги команды Минздрава в реформировании первичного звена, финансируется отрасль мало того, что недостаточно, даже не в запланированном объеме.

Недофинансирование в первом полугодии составляет более 2 миллиардов гривен. Практически не обеспечены медицинские мероприятия отдельных государственных программ. Субвенция местным бюджетам недофинансирована на полмиллиарда.

Что же касается субвенции на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности, то из плановых 625 миллионов, не поступило ни одной гривны.

Конечно, есть в украинской экономике и стабилизационные симптомы. Это рост реального внутреннего валового продукта, увеличение промышленного производства, среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий. Простыми словами, экономика стабильно растет.

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Вот только риски и вызовы перед правительством встали настолько сложные, а темпы роста настолько хилые, что ситуация уже в ближайший месяц может кардинально измениться к худшему.

Несоблюдение внешнего финансирования вместе с дефицитом поступлений в бюджет неизбежно приведут к сокращению расходов, то есть пенсий, социальных выплат, сокращение программ. Будет ли в таком случае власть экономить на себе – большой вопрос. Уже в середине сентября правительство должно представить парламенту проект бюджета на следующий год.

Этот документ покажет, сделал ли премьер и его команда выводы из просчетов прошлого бюджетного процесса. Документ также продемонстрирует, знает ли правительство, как справиться с вызовами, которые появились и появятся еще до конца этого года.

Мы будем внимательно изучать каждую строчку, каждую цифру. Будем требовать от правительства обоснований по каждому пункту поступлений и расходов, чтобы план финансовой жизни страны был составлен и принят в интересах людей, а не группы заинтересованных лиц.

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Чтобы в следующем году, в котором Украину ожидают две избирательные кампании, государственный бюджет не стал личным кошельком безответственных лиц, которые планируют остаться у власти за счет средств налогоплательщиков.