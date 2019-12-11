Держите его: в России подозреваемый пытался сбежать из зала суда через потолок: смешное видео

Леонид Грейсер, которого судят за якобы убийство сестры в Москве, попытался сбежать из клетки в зале суда на глазах у полиции. После длительной борьбы, его спустили вниз.

Видео инцидента опубликовал ютуб-канал Life.

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Мужчину били электрошокерами, но он все равно продолжал сопротивляться. В результате его вернули обратно и отправили под арест на два месяца.

Смотрите видео, как подозреваемый в убийстве убегает из зала: