Дерзкое нападение: неизвестные пытались бензопилой отрезать ноги спортсмену

В ЮАР неизвестные во время тренировки напали на триатлониста Мхленги Гвалу. Ему пытались отнять обе ноги бензопилой.

26-летний спортсмен сейчас находится в больнице, пишет BBC.

Читайте также: Бойкот этапа по биатлону в России: олимпийский чемпион заявил об угрозах

Подробности кровавого нападения рассказал партнер по тренировкам Сендайл Шейндж. По его словам, несмотря на то, что травмы у его напарника серьезные, опасности для жизни не представляют. Однако, сможет ли он и дальше заниматься спортом, пока неизвестно.

Он думал, что его хотят ограбить, остановился и отдал им свой телефон. Но они не хотели ни его телефона, ни часов, ни велосипеда,

– рассказал Шейндж.

Известно, что нападение произошло утром 6 марта в городе Дурбане, что на западе ЮАР. Трое неизвестных набросились на спортсмена во время тренировочного заезда на велосипеде.





Неизвестные напали на триатлониста Мхленги Гвалу во время тренировки

Нападавшие успели ранить пилой обе ноги триатлониста. Пила застряла в ноге, и мужчина попытался убежать.

Товарищ пострадавшего рассказал жуткие подробности нападения.

"Его затащили в кусты на обочине, схватили пилу и начали отрезать ноги. Когда добрались до кости, пила застряла, поскольку была не слишком острой. Тогда они взялись за вторую ногу".

Спортсмен вырвался от нападавших, выбежал на дорогу, где его подобрали и отвезли в больницу прохожие.

Представитель полиции сообщил журналистам, что по факту нападения на триатлониста открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".