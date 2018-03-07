13:15
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дерзкое нападение: неизвестные пытались бензопилой отрезать ноги спортсмену

1135 Читати новину українською
Неизвестные напали на триатлониста Мхленги Гвалу
Неизвестные напали на триатлониста Мхленги Гвалу / Фото из соцсетей

В ЮАР неизвестные во время тренировки напали на триатлониста Мхленги Гвалу. Ему пытались отнять обе ноги бензопилой.

26-летний спортсмен сейчас находится в больнице, пишет BBC.

Читайте также: Бойкот этапа по биатлону в России: олимпийский чемпион заявил об угрозах

Подробности кровавого нападения рассказал партнер по тренировкам Сендайл Шейндж. По его словам, несмотря на то, что травмы у его напарника серьезные, опасности для жизни не представляют. Однако, сможет ли он и дальше заниматься спортом, пока неизвестно.

Он думал, что его хотят ограбить, остановился и отдал им свой телефон. Но они не хотели ни его телефона, ни часов, ни велосипеда,
– рассказал Шейндж.

Известно, что нападение произошло утром 6 марта в городе Дурбане, что на западе ЮАР. Трое неизвестных набросились на спортсмена во время тренировочного заезда на велосипеде.

Невідомі у ПАР напали на тріатлоніста

Неизвестные напали на триатлониста Мхленги Гвалу во время тренировки

Нападавшие успели ранить пилой обе ноги триатлониста. Пила застряла в ноге, и мужчина попытался убежать.

Товарищ пострадавшего рассказал жуткие подробности нападения.

"Его затащили в кусты на обочине, схватили пилу и начали отрезать ноги. Когда добрались до кости, пила застряла, поскольку была не слишком острой. Тогда они взялись за вторую ногу".

Спортсмен вырвался от нападавших, выбежал на дорогу, где его подобрали и отвезли в больницу прохожие.

Представитель полиции сообщил журналистам, что по факту нападения на триатлониста открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Теги: Новости спорта Криминальные новости ЮАР
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
86
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1145
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
446
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1087
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2445
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук