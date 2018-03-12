Дерзкое ограбление офиса произошло в Киеве

Около 4:00 12 марта в Подольском районе Киева неизвестные в масках проникли в офис одной из фирм. Там злоумышленники связали охранника и забрали деньги.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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Неизвестные в масках попали в помещение офиса через окно

Отмечается, что трое нападавших через окно попали в офис и, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали 31-летнего работника фирмы, а после повредили входные двери нескольких кабинетов и похитили оттуда деньги из сейфов.



Злоумышленники похитили деньги из сейфов, которые были в офисе

"По данному факту следственный отдел Подольского управления полиции начал досудебное расследование по факту разбойного нападения. Сейчас мы проводим мероприятия, направленные на установление и задержание фигурантов. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", —рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Комментарий полиции по поводу ограбления офиса в Киеве: видео