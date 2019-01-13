14:24
13 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Дерзкое похищение молодого мужчины под Киевом: родственники все еще ничего не знают о его судьбе

      246 Читати новину українською
      Николай Куликов
      Николай Куликов / Facebook-страница Николая Куликова

      10 января в Киеве произошло дерзкое похищение мужчины – неизвестные среди бела дня затолкали 24-летнего Николая Куликова в минивэн Citroеn темно-коричневого цвета и с номерными знаками АА5234ВХ. Прошло 48 часов, однако до сих пор от похитителей никакие требования не поступали.

      10 января СМИ распространили информацию, что в селе Святопетровское, что в Киево-Святошинском районе Киевской области, неизвестные схватили молодого мужчину на улице, силой посадили в авто и увезли в неизвестном направлении. В связи с инцидентом правоохранители объявили план "Сирена" и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

      Читайте также: Похищение фигуранта дела об убийстве Вороненкова: в прокуратуре Киева не знают об инциденте

      Впоследствии в сети появилось сообщение Валерии Куликовой, в котором она заявила, что похитили ее брата Николая. Также девушка сообщила, что преступление произошло возле жилого комплекса "Петровский квартал", который располагается в Святопетровском на улице Богдана Хмельницкого. В момент нападения Николай Куликов находился у входа в пивной магазин.

      Заявление составил очевидец, был объявлен план-перехват, который не дал никаких результатов. Только с помощью социальных сетей нам стало известно, что это уже третье похищение, совершенное на этом автомобиле за последние месяцы. У нас есть видео, на которых даже видны лица преступников, но новости все еще не поступают,
      – отмечала женщина.

       
       
       
       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️️️Друзья, прошу вас не останавливаться, продолжать делать репосты, нам это очень помогает, поступает важная информация️️️ ⠀ По состоянию на сегодняшний день судьба моего брата не известна, его похитили неизвестные вчера, 10.01.2019, в 16.20, у входа в его пивной магазин, по адресу Киево-Святошенский район, Киевская область, улица Богдана Хмельницкого, жилой комплекс «Петровский квартал», заявление составил очевидец, был объявлен план-перехват, который не дал никаких результатов, только с помощью социальных сетей нам стало известно, что это уже ТРЕТЬЕ похищение, совершенное на этом автомобиле за последние месяцы, у нас есть видео на которых даже видны лица преступников, но новостей все не поступают. ⠀ ️ Колю ждёт его семья, друзья, мы не находим себе места. Очень сложно подбирать слова. ⠀ С вашей помощью на нас обратили внимание СМИ, дали несколько интервью и надеемся что свидетели проишествия продолжат откликаться! ⠀ ️️️Просим всех неравнодушных продолжать оказывать нам такую важную информационную поддержку! Спасибо ️️️ ⠀ Продолжайте делать репосты

      A post shared by ШОТЛАНДИЯ | США | TRAVEL (@v.robins) on

      Также известно, что потерпевший живет не рядом с местом своего похищения, а находился там по рабочим вопросам. Был он одет в серый спортивный костюм и черные кроссовки.

      "Очевидец успел сделать фото машины, на которой увезли Николая. Это Citroen Space Tourer (в полиции уверяют, что марка авто – Citroen Jumpy – 24 канал) темно-коричневого цвета с номером АА5234ВХ. В открытой базе автомобильных номеров МВД государственный номер машины Citroen 2016 года выпуска, на котором похитили человека, не значится. Итак, номера на авто – "левые". Всех, кто владеет какой-либо информацией просят сообщить в полицию или по номеру +38 (095) -851-40-40", – пишет ресурс "Информатор".

      Как в сети сообщил пользователь Максим Юрьев, аналогичный минивэн (правда, на других номерах) фигурировал в похищении еще одного мужчины – в обоих случаях люди пропали без вести и родственникам неизвестно о их нынешнем месте пребывания. По его словам, вероятно, что это все дела НАБУ. Впоследствии в Бюро отрицали причастность своих работников к похищениям.

      Кроме того, сестра Николая Куликова обнародовала видео с вероятными похитителями.

      Читайте также: Во Львове произошло вооруженное похищение гражданина Турции: что об этом известно

      "Если вы узнаете этих людей, отзовитесь. Больше всего пугает то, что люди, идя на преступление, даже не удосуживаются прикрыть лицо. До чего дошел уровень безнаказанности в нашей стране?"– удивляется она.

      В сети появилось и видео самого похищения.

      Через 48 часов после похищения Виктория сообщила, что их друзья, знакомые, а также просто неравнодушные люди и правоохранители изрядно помогают.

      "К сожалению, пока у нас нет новостей, не было выдвинуто никаких требований, нет никаких зацепок, мы перевернули уже весь город, но нет никаких следов", – добавила она.

      Также женщина обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы тот посодействовал в раскрытии преступления, и призвала людей не дать этому делу заглохнуть.

      К слову, недавно полицейским удалось спасти мужчину, которого похитили, – правоохранители остановили микроавтобус для проверки документов, но услышали из салона крики о помощи.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Полиция Похищение
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук