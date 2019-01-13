Дерзкое похищение молодого мужчины под Киевом: родственники все еще ничего не знают о его судьбе

10 января в Киеве произошло дерзкое похищение мужчины – неизвестные среди бела дня затолкали 24-летнего Николая Куликова в минивэн Citroеn темно-коричневого цвета и с номерными знаками АА5234ВХ. Прошло 48 часов, однако до сих пор от похитителей никакие требования не поступали.

10 января СМИ распространили информацию, что в селе Святопетровское, что в Киево-Святошинском районе Киевской области, неизвестные схватили молодого мужчину на улице, силой посадили в авто и увезли в неизвестном направлении. В связи с инцидентом правоохранители объявили план "Сирена" и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

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Впоследствии в сети появилось сообщение Валерии Куликовой, в котором она заявила, что похитили ее брата Николая. Также девушка сообщила, что преступление произошло возле жилого комплекса "Петровский квартал", который располагается в Святопетровском на улице Богдана Хмельницкого. В момент нападения Николай Куликов находился у входа в пивной магазин.

Заявление составил очевидец, был объявлен план-перехват, который не дал никаких результатов. Только с помощью социальных сетей нам стало известно, что это уже третье похищение, совершенное на этом автомобиле за последние месяцы. У нас есть видео, на которых даже видны лица преступников, но новости все еще не поступают,

– отмечала женщина.

Также известно, что потерпевший живет не рядом с местом своего похищения, а находился там по рабочим вопросам. Был он одет в серый спортивный костюм и черные кроссовки.

"Очевидец успел сделать фото машины, на которой увезли Николая. Это Citroen Space Tourer (в полиции уверяют, что марка авто – Citroen Jumpy – 24 канал) темно-коричневого цвета с номером АА5234ВХ. В открытой базе автомобильных номеров МВД государственный номер машины Citroen 2016 года выпуска, на котором похитили человека, не значится. Итак, номера на авто – "левые". Всех, кто владеет какой-либо информацией просят сообщить в полицию или по номеру +38 (095) -851-40-40", – пишет ресурс "Информатор".

Как в сети сообщил пользователь Максим Юрьев, аналогичный минивэн (правда, на других номерах) фигурировал в похищении еще одного мужчины – в обоих случаях люди пропали без вести и родственникам неизвестно о их нынешнем месте пребывания. По его словам, вероятно, что это все дела НАБУ. Впоследствии в Бюро отрицали причастность своих работников к похищениям.

Кроме того, сестра Николая Куликова обнародовала видео с вероятными похитителями.

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"Если вы узнаете этих людей, отзовитесь. Больше всего пугает то, что люди, идя на преступление, даже не удосуживаются прикрыть лицо. До чего дошел уровень безнаказанности в нашей стране?"– удивляется она.

В сети появилось и видео самого похищения.

Через 48 часов после похищения Виктория сообщила, что их друзья, знакомые, а также просто неравнодушные люди и правоохранители изрядно помогают.

"К сожалению, пока у нас нет новостей, не было выдвинуто никаких требований, нет никаких зацепок, мы перевернули уже весь город, но нет никаких следов", – добавила она.

Также женщина обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы тот посодействовал в раскрытии преступления, и призвала людей не дать этому делу заглохнуть.

К слову, недавно полицейским удалось спасти мужчину, которого похитили, – правоохранители остановили микроавтобус для проверки документов, но услышали из салона крики о помощи.