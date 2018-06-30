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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Десерт, который поможет замедлить старение: простой рецепт от диетолога

68 Читати новину українською
Полезный десерт
Полезный десерт / Оксана Скиталинская

Десерт со льном и чиа поможет справиться с популярными причинам старения – "тихими" воспалениеми и гормональной дисфункцией.

Об этом в Facebook написала диетолог Оксана Скиталинская.

Она отметила, что десерт полезен для микрофлоры кишечника, поскольку нормализует его работу. Также он добавляет свежести внешнему виду.

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Рецепт десерта молодости:

1. Заливаем теплой водой семена льна и чиа – по чайной ложке на человека. Даем настояться 15 – 20 минут.
2. Смешиваем с целыми или со взбитыми в пюре ягодами. Во время взбивания ягод можно добавить 1/4 мякоти кокоса. Для более сладкого вкуса можно добавить банан.
3. Едим как десерт, то есть с основным приемом пищи.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 канал
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