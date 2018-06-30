Десерт, который поможет замедлить старение: простой рецепт от диетолога

Десерт со льном и чиа поможет справиться с популярными причинам старения – "тихими" воспалениеми и гормональной дисфункцией.

Об этом в Facebook написала диетолог Оксана Скиталинская.

Она отметила, что десерт полезен для микрофлоры кишечника, поскольку нормализует его работу. Также он добавляет свежести внешнему виду.

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Рецепт десерта молодости:

1. Заливаем теплой водой семена льна и чиа – по чайной ложке на человека. Даем настояться 15 – 20 минут.

2. Смешиваем с целыми или со взбитыми в пюре ягодами. Во время взбивания ягод можно добавить 1/4 мякоти кокоса. Для более сладкого вкуса можно добавить банан.

3. Едим как десерт, то есть с основным приемом пищи.

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