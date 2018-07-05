Десерты из сезонных ягод: вкусные рецепты

В летнее время побалуйте себя десертами из сезонных ягод – такие блюда очень вкусные и полезные.

Рецепты десертов с летними ягодами

Быстрый пирог с черникой

Ингредиенты

1 кг черники

1/3 и 1/4 стакана сахара

1,5 стакана и 1 столовая ложка муки

2 чайные ложки порошка для выпечки

1/4 чайной ложки соли

1 чайная ложка лимонной цедры

6 столовых ложек несоленого сливочного масла, нарезанного кубиками

1,5 стакана сливок для взбивания

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Рецепт приготовления черничного пирога

Разогреть духовку до 190 градусов. Прямо в форме для выпечки тщательно перемешать чернику, 1/3 стакана сахара и 1 столовую ложку муки.

В средней миске смешать пекарский порошок, просеянную муку, соль, цедру и сахар, который остался. Добавить масло и перетереть пальцами в крошку, чтобы масло не растаяло. Добавить 3/4 стакана и 2 столовые ложки сливок и перемешать.

Вылить тесто на ягоды с помощью столовой ложки (оно может покрыть не всю поверхность). Выпекать, пока сок ягод не закипит, а тесто не зарумянится (примерно 40 минут). Можно украсить сливками, которые остались.

Малиновый фруктовый лед

Ингредиенты

2,5 стакана свежей малины

1 стакан пакетированного ягодного сока

2 столовые ложки ягодного ликера

Рецепт приготовления малинового фруктового льда

Перетереть ягоды в блендере, добавить сок и ликер, перемешать еще раз. Разлить пюре в стаканчики, в каждый воткнуть деревянные палочки. Поставить в морозилку минимум на 3 часа, затем подавать. Малину можно заменить другими ягодами, например, клубникой.

Быстрый клубничный пирог

Ингредиенты

4 столовые ложки муки

2 столовые ложки овсянки

2 чайные ложки сахара

1/4 чайной ложки соды

щепотка соли

1 столовая ложка холодного сливочного масла

3 столовые ложки молока

3-4 клубники, порезанные ломтиками

маленькая порция ванильного или греческого йогурта

Рецепт приготовления клубничного пирога

Разогреть духовку до 200 градусов и поставить в нее противень, устланный промасленной бумагой.

В миске слегка перемешать муку, овсянку, сахар, соду и соль.

Добавить масло и растереть смесь. Она должна не растаять, а образовать крошку. Влить молоко и снова слегка перемешать.

Сформировать из теста шар и выпекать его 15-18 минут, пока не станет коричневым.

Разрезать остывший корж пополам, верхнюю половину украсить клубникой, на нижнюю выложить йогурт и все соединить.