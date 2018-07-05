Десерты из сезонных ягод: вкусные рецепты
В летнее время побалуйте себя десертами из сезонных ягод – такие блюда очень вкусные и полезные.
Рецепты десертов с летними ягодами
Быстрый пирог с черникой
Ингредиенты
1 кг черники
1/3 и 1/4 стакана сахара
1,5 стакана и 1 столовая ложка муки
2 чайные ложки порошка для выпечки
1/4 чайной ложки соли
1 чайная ложка лимонной цедры
6 столовых ложек несоленого сливочного масла, нарезанного кубиками
1,5 стакана сливок для взбивания
Читайте также: Вкусные рулетики из кабачков с сыром: простой и быстрый рецепт
Рецепт приготовления черничного пирога
Разогреть духовку до 190 градусов. Прямо в форме для выпечки тщательно перемешать чернику, 1/3 стакана сахара и 1 столовую ложку муки.
В средней миске смешать пекарский порошок, просеянную муку, соль, цедру и сахар, который остался. Добавить масло и перетереть пальцами в крошку, чтобы масло не растаяло. Добавить 3/4 стакана и 2 столовые ложки сливок и перемешать.
Вылить тесто на ягоды с помощью столовой ложки (оно может покрыть не всю поверхность). Выпекать, пока сок ягод не закипит, а тесто не зарумянится (примерно 40 минут). Можно украсить сливками, которые остались.
Малиновый фруктовый лед
Ингредиенты
2,5 стакана свежей малины
1 стакан пакетированного ягодного сока
2 столовые ложки ягодного ликера
Рецепт приготовления малинового фруктового льда
Перетереть ягоды в блендере, добавить сок и ликер, перемешать еще раз. Разлить пюре в стаканчики, в каждый воткнуть деревянные палочки. Поставить в морозилку минимум на 3 часа, затем подавать. Малину можно заменить другими ягодами, например, клубникой.
Быстрый клубничный пирог
Ингредиенты
4 столовые ложки муки
2 столовые ложки овсянки
2 чайные ложки сахара
1/4 чайной ложки соды
щепотка соли
1 столовая ложка холодного сливочного масла
3 столовые ложки молока
3-4 клубники, порезанные ломтиками
маленькая порция ванильного или греческого йогурта
Рецепт приготовления клубничного пирога
Разогреть духовку до 200 градусов и поставить в нее противень, устланный промасленной бумагой.
В миске слегка перемешать муку, овсянку, сахар, соду и соль.
Добавить масло и растереть смесь. Она должна не растаять, а образовать крошку. Влить молоко и снова слегка перемешать.
Сформировать из теста шар и выпекать его 15-18 минут, пока не станет коричневым.
Разрезать остывший корж пополам, верхнюю половину украсить клубникой, на нижнюю выложить йогурт и все соединить.