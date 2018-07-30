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"Дешево и сердито": в сети показали, как ремонтируют дороги на оккупированной Луганщине

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На оккупированной Луганщине люди сами "латают" дороги
На оккупированной Луганщине люди сами "латают" дороги / Фото из соцсетей

Сеть рассмешил способ ремонта дорог на оккупированной Луганщине. Там этим занимаются не псевдоминистерства и их работники, а обычные местные жители.

Об этом в своем Twitter написал журналист Денис Казанский.

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Ремонт дорог в Лутугинском районе (оккупированная территория). Вместо дорожных работников – местные жители. Дешево и сердито. Зачем платить кому-то за работу? Привез асфальт, а дальше – пусть выкручиваются те, кому нужны дороги,
– отметил он.

Кроме этого, журналист добавил к своему сообщению фото с людьми, которые сами "латают" дорогу.

"Это даже не асфальт, а срезанный вторяк", "Все для народа в Народной Республике: народ Богоносец и землекоп", "Хорошие рабы. А где таких взять?" – пишут в сети.

 

Теги: Дороги Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Луганска
Источник: 24 канал
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