Дешево в Болгарию и Армению: украинский лоукостер анонсировал новые рейсы из Киева

Первый украинский лоукостер SkyUp объявил о запуске трех новых регулярных авиационных маршрутов из Киева в 2019 году. Украинцы смогут дешево летать в Болгарию и Армению уже с мая.

Самолеты авиакомпании SkyUp в армянскую столицу, города Ереван, из украинской столицы – Киева – будут отправляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Об этом сообщает avianews.com.

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Первый рейс в Ереван обещают 17 мая. Цена билета стартует от 1829 гривен. При этом разрешается бесплатно взять с собой ручную кладь весом до 7 кг.

В болгарский курортный город Бургас на берегу Черного моря, первый рейс должен улететь 31 мая. Полеты будут также регулярными – два или даже три раза в неделю.

А с 14 июня SkyUp запустит рейсы на еще один болгарский курорт – Варну. Правда, туда будут летать только раз в неделю, в пятницу. Самый дешевый билет и до Бургаса, и в Варну стоит 1325 гривен.

Что известно о SkyUp?

Это украинская авиакомпания, основанная в июне 2017 года. Самолеты компании начали полеты с мая 2018 года. По состоянию на февраль 2019 года компания обладает пятью воздушными судами – четыре Boeing 737-800 NG на 189 мест и один Boeing 737-700 NG на 149 мест. Авиакомпания осуществляет рейсы как на регулярной, так и на чартерной основе. Самолеты компании осуществляют рейсы по международным и внутриукраинским направлениям. В 2018 году пассажиропоток SkyUp Airlines составлял 442 тысяч пассажиров.

Напомним, SkyUp в Киеве уже с 31 марта 2019 года будет обслуживаться в терминале F аэропорта "Борисполь", а не в Жулянах, как было прежде.