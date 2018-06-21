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Дешевое, но малодоступное: Украина оказалась одним из лидеров по ценам на мясо

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В Украине одни из самых низких цен на мясную продукцию
В Украине одни из самых низких цен на мясную продукцию / 24 Канал

Украина оказалась на первом месте в рейтинге стран с самым доступным по цене мясом птицы и одним из лидеров по цене свинины и говядины. Однако из-за низких зарплат украинцы потребляют вдвое меньше мяса, чем испанцы или аргентинцы.

Об этом свидетельствуют данные британского медиа The National Provisioner, которое специализируется на аграрной тематике и проанализировало цены на мясную продукцию в 52 странах мира. Как отмечает издание, цены для исследования были взяты в национальных торговых сетях в апреле 2018 года без учета скидок.

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Так, стоимость одного килограмма куриной грудки в Украине в среднем составляет 2,65 доллара США, а килограмма куриных ножек – 1,9 доллара. Менее 3 долларов за килограмм грудки платят также жители Китая, Таиланда и Малайзии, а вот в Норвегии вам придется выложить 13,69 доллара, в Швеции –  14,28, а в Швейцарии – до 27,14 доллара.

Килограмм ножек, кроме Украины, относительно дешевый в Венгрии (2,08 доллара), Польше (2,19) и Египте (2,57). Зато в Норвегии килограмм ножек стоит 9,53 доллара, а в Швейцарии – 11,32 доллара.

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Ціни на курятину

В Украине - самая дешевая курятина

Дешевая в Украине и телятина – килограмм вырезки в среднем обойдется в 3,20 доллара. Несколько дороже – в Индии (4,73 доллара) и Колумбии (5,28 доллара). Зато в Гонконге за килограмм телячьей вырезки придется заплатить 20,83 доллара, в Южной Корее – 21,65 доллара, в Норвегии – 28,55 килограмма, а в Швейцарии – до 49,68 доллара за 1 кг.

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А вот цена 1 кг фарша из телятины самая низкая в Индии – 2,33 доллара. Здесь Украина оказалась лишь на 9-м месте (3,88 доллара). Самый дорогой фарш в Саудовской Аравии – 26,24 доллара.

Ціни на телятину

Телячья вырезка самая дешевая в Украине, а вот фарш – в Индии.

Среди лидеров Украина и в ценах на свинину. Так, килограмм вырезки в Украине на момент исследования стоил 4,15 доллара – дешевле можно приобрести только в Польше (3,29 доллара), Венгрии (3,37 доллара) и Вьетнаме (3,90 доллара). Килограмм свиной ноги у нас стоил 8,54 доллара – это второе место, более низкая цена только в Бразилии (5,03 доллара). Дороже же стоит свинина в Швейцарии и Гонконге. Стоит также отметить, что в 8 странах в графе "цена на свинину" стоит прочерк – в Израиле, Турции, ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Индонезии, Египте и Малайзии – а все из-за религиозных убеждений.

Ціни на свинину

В то же время по количеству потребленного мяса в год на одного человека лидирует Австралия – 111,5 килограмма. В пятерке также Новая Зеландия (106,4 кг), Австрия (102 кг), Аргентина (98,3 кг) и Испания (97 кг). Швейцарцы, которые больше всего платят за мясо, съедают в год 74,7 килограмма (27-е место). А вот украинцы, несмотря на низкие цены, за год съедают в среднем по 48,5 килограмма мяса – это 44-е место из 52 стран – меньше только в Колумбии, Японии, Гонконге, Таиланде, Египте, Турции, Индонезии и Индии.

Теги: Новости Украины Публикации Инфографика Цены
Источник: 24 Канал
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