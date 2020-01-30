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      Дешевые кредиты для бизнеса: сколько компаний уже подали заявки

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      Сколько компаний уже подали заявки на программу доступного кредитования / file.liga.net

      Правительство анонсировало дешевые кредиты для малого и среднего бизнеса с 1 февраля. Сейчас 15 тысяч украинских предпринимателей подали свои заявки на участие в программе.

      Об активности украинского бизнеса сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

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      По его словам, все заявки поделят на три части:

      • в первую группу войдут те заявки, которые примут, а соответственно кредит бизнесу предоставят;
      • вторая группа – сюда попадут компании, которые имеют не достаточно сильный бизнес-план. Предпринимателей этой группы дополнительно будут тренировать или отправят на специальные курсы.
      • третью группу сформируют те, кому откажут в программе кредитования;

      Милованов отметил, что среди полученных заявок есть немало мошеннических.

      Что известно о программе доступного кредитования для бизнеса

      • 24 января правительство одобрило постановление, которое позволяет запуск доступных кредитов для бизнеса с 1 февраля 2020 года. Перед этим 21 января Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
      • Первый этап реализации программы – обеспечение доступных кредитов для собственного дела под 5%, 7% и 9%. Программа предназначена для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес. Предприниматели смогут получить займ до 1,5 миллиона гривен.
      • Для участия в программе нужно иметь бизнес-план, положительную финансово-кредитную репутацию и платежную дисциплину.
      • Все желающие могут заполнить заявку для участия на сайте:  smeprogram.guf.gov.ua.

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      Как получить кредит на бизнес от государства / Инфографика 24 канал

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Бизнес Деньги Тимофей Милованов – новости Министерство экономического развития и торговли Кредит
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