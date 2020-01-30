Дешевые кредиты для бизнеса: сколько компаний уже подали заявки
Правительство анонсировало дешевые кредиты для малого и среднего бизнеса с 1 февраля. Сейчас 15 тысяч украинских предпринимателей подали свои заявки на участие в программе.
Об активности украинского бизнеса сообщил министр экономики Тимофей Милованов.
Читайте также: Топ-6 предприятий, которые не выплачивают украинцам зарплаты вовремя
По его словам, все заявки поделят на три части:
- в первую группу войдут те заявки, которые примут, а соответственно кредит бизнесу предоставят;
- вторая группа – сюда попадут компании, которые имеют не достаточно сильный бизнес-план. Предпринимателей этой группы дополнительно будут тренировать или отправят на специальные курсы.
- третью группу сформируют те, кому откажут в программе кредитования;
Милованов отметил, что среди полученных заявок есть немало мошеннических.
Что известно о программе доступного кредитования для бизнеса
- 24 января правительство одобрило постановление, которое позволяет запуск доступных кредитов для бизнеса с 1 февраля 2020 года. Перед этим 21 января Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
- Первый этап реализации программы – обеспечение доступных кредитов для собственного дела под 5%, 7% и 9%. Программа предназначена для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес. Предприниматели смогут получить займ до 1,5 миллиона гривен.
- Для участия в программе нужно иметь бизнес-план, положительную финансово-кредитную репутацию и платежную дисциплину.
- Все желающие могут заполнить заявку для участия на сайте: smeprogram.guf.gov.ua.
Как получить кредит на бизнес от государства / Инфографика 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии