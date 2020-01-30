Дешевые кредиты для бизнеса: сколько компаний уже подали заявки

Правительство анонсировало дешевые кредиты для малого и среднего бизнеса с 1 февраля. Сейчас 15 тысяч украинских предпринимателей подали свои заявки на участие в программе.

Об активности украинского бизнеса сообщил министр экономики Тимофей Милованов. Читайте также: Топ-6 предприятий, которые не выплачивают украинцам зарплаты вовремя По его словам, все заявки поделят на три части: в первую группу войдут те заявки, которые примут, а соответственно кредит бизнесу предоставят;

вторая группа – сюда попадут компании, которые имеют не достаточно сильный бизнес-план. Предпринимателей этой группы дополнительно будут тренировать или отправят на специальные курсы.

третью группу сформируют те, кому откажут в программе кредитования; Милованов отметил, что среди полученных заявок есть немало мошеннических. Что известно о программе доступного кредитования для бизнеса 24 января правительство одобрило постановление, которое позволяет запуск доступных кредитов для бизнеса с 1 февраля 2020 года. Перед этим 21 января Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Первый этап реализации программы – обеспечение доступных кредитов для собственного дела под 5%, 7% и 9%. Программа предназначена для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес. Предприниматели смогут получить займ до 1,5 миллиона гривен.

Для участия в программе нужно иметь бизнес-план, положительную финансово-кредитную репутацию и платежную дисциплину.

Все желающие могут заполнить заявку для участия на сайте: smeprogram.guf.gov.ua.

Как получить кредит на бизнес от государства / Инфографика 24 канал