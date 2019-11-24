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      Дешевые перелеты в Европу зимой: неделя безумных скидок и "черная пятница" от Ryanair

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      Акция на "черную пятницу" от Ryanair будет крайне интересной / Фейсбук Czirok Bence

      Лоукостер из Ирландии Ryanair 24 ноября начал большую распродажу по случаю Cyber Week. С сегодняшнего дня и до 29 ноября – "черной пятницы" – любителям бюджетных путешествий авиаперевозчик будет ежедневно предлагать большие скидки на различные направления.

      Акция от Ryanair стартовала 24 ноября, до полуночи есть возможность купить авиабилеты в Польшу и из Польши со скидкой до 25%. Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте авиакомпании.

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      Неделя скидок будет продолжаться и от лоукостера Lauda – это дочерняя компания Ryanair, базирующаяся в Вене. 24 ноября много билетов по цене от 9,9 евро продаются именно из австрийской столицы.

      Райнейр
      Низкие цены от Ryanair на путешествия в декабре и январе / Скриншот официального сайта

      Лаудамоушн
      Акционные цены от Lauda на декабрь – февраль из Вены / Скриншот с официального сайта

      Важно: именно эти акционные предложения действуют до конца суток, а действуют они на рейсы в декабре и январе (частично и в феврале). Информация о скидках в последующие дни будет появляться постепенно – следите за обновлениями.

      Купить авиабилеты можно (и нужно) на официальном сайте – Ryanair.com.

      Перелеты авиакомпанией Ryanair: важные нюансы

      • После покупки авиабилета и двое суток (желательно – тогда больше шансов получить место у окна) перед вылетом следует обязательно выполнить онлайн-чекин на сайте и распечатать посадочный талон (в аэропорту эта услуга стоит 55 евро).
      • С напечатанным посадочным талоном надо подойти к стойке регистрации в аэропорту (кстати, туда приезжайте где-то за 2 часа до вылета). Там выполнят процедуру visa check (проверят ваш паспорт или визу, то есть имеете ли вы право лететь).
      • Важно: в пределах зоны Шенгена с июня 2017 года Ryanair не требует visa check на внутренних рейсах, то есть печатать посадочный талон не нужно, достаточно показать его, например, в приложении или просто скриншот (если нет интернета).
      • И еще важный нюанс: в цену билета включены только багаж ручной клади, то есть сумка или рюкзак размерами 40 на 20 на 25 сантиметров.

      Райнейр
      Райнейр
      Напомним, куда летает Ryanair из Украины / Инфографика 24 канала

      К теме: о "черной пятнице" в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Деньги Путешествия авиация
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