Дешевые перелеты в Европу зимой: неделя безумных скидок и "черная пятница" от Ryanair

Лоукостер из Ирландии Ryanair 24 ноября начал большую распродажу по случаю Cyber Week. С сегодняшнего дня и до 29 ноября – "черной пятницы" – любителям бюджетных путешествий авиаперевозчик будет ежедневно предлагать большие скидки на различные направления.

Акция от Ryanair стартовала 24 ноября, до полуночи есть возможность купить авиабилеты в Польшу и из Польши со скидкой до 25%. Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте авиакомпании.

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Неделя скидок будет продолжаться и от лоукостера Lauda – это дочерняя компания Ryanair, базирующаяся в Вене. 24 ноября много билетов по цене от 9,9 евро продаются именно из австрийской столицы.



Низкие цены от Ryanair на путешествия в декабре и январе / Скриншот официального сайта



Акционные цены от Lauda на декабрь – февраль из Вены / Скриншот с официального сайта

Важно: именно эти акционные предложения действуют до конца суток, а действуют они на рейсы в декабре и январе (частично и в феврале). Информация о скидках в последующие дни будет появляться постепенно – следите за обновлениями.

Купить авиабилеты можно (и нужно) на официальном сайте – Ryanair.com.

Перелеты авиакомпанией Ryanair: важные нюансы

После покупки авиабилета и двое суток (желательно – тогда больше шансов получить место у окна) перед вылетом следует обязательно выполнить онлайн-чекин на сайте и распечатать посадочный талон (в аэропорту эта услуга стоит 55 евро).

С напечатанным посадочным талоном надо подойти к стойке регистрации в аэропорту (кстати, туда приезжайте где-то за 2 часа до вылета). Там выполнят процедуру visa check (проверят ваш паспорт или визу, то есть имеете ли вы право лететь).

Важно: в пределах зоны Шенгена с июня 2017 года Ryanair не требует visa check на внутренних рейсах, то есть печатать посадочный талон не нужно, достаточно показать его, например, в приложении или просто скриншот (если нет интернета).

И еще важный нюанс: в цену билета включены только багаж ручной клади, то есть сумка или рюкзак размерами 40 на 20 на 25 сантиметров.





Напомним, куда летает Ryanair из Украины / Инфографика 24 канала

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