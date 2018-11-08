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      Дешевые продукты и лекарства: боевики агитируют жителей голосовать на псевдовыборах на Донбассе

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      Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Псевдовыборы на оккупированном Донбассе / Иллюстративное фото

      Российские оккупационные администрации на Донбассе активно агитируют мирных жителей прийти на псевдовыборы 11 ноября, а также пытаются повлиять на общественное мнение. Таким образом пророссийские боевики пытаются "легитимировать" результаты "выборов".

      Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные украинской разведки.

      Так, в общественных местах оккупанты проводят агитацию, чтобы изменить общественное мнение о заблаговременно определенных русскими оккупационными властями результатах "голосования".

      Читайте также: На Донбассе оккупанты досрочно начали свои "выборы": появились фото и видео

      Чтобы обеспечить на псевдовыборах большую явку, оккупанты планируют во время голосования возле "избирательных участков" продавать по сниженным ценам товары первой необходимости, продукты и дефицитные медикаменты со складов с гуманитарной помощью.

      Однако местные жители не желают участвовать в псевдоголосовании и выражают негативное отношение к "выборам". В свою очередь пророссийские боевики, чтобы не допустить распространения протестных настроений, приводят свои войска в высшие степени боевой готовности. Им также запрещено брать отпуска до 12 ноября.

      В соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов вооруженных сил России во взаимодействии с подразделениями "МВД" оккупантов отрабатываются вопросы их совместного применения для противодействия возможным проявлениям гражданского неповиновения и обеспечения якобы "высокого уровня волеизъявления",
      – добавил Гуцуляк.

      Оккупационные администрации также запретили фото- и видеосъемку, чтобы не допустить утечку информации о реальных результатах "выборов". Известно, что после их проведения списки "избирателей" сдадут представителям "службы защиты государственной тайны" и засекретять.

      Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Донбасса Александра Захарченко на оккупированных территориях Донбасса заявили о намерении 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России
      Источник: 24 канал
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