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      Дешевых билетов на авиаперелеты не будет: как изменится рынок авиаперевозок из-за коронавируса

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      В "Борисполе" рассказали, как изменится авиарынок из-за коронавируса / 24 канал

      Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин высказал мнение, что в будущем авиакомпании не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов. Кроме того, вероятно, сократится их маршрутная сеть.

      Как пояснил он в комментарии "Экономической правде", причина этого – кризис в отрасли, который возник из-за распространения коронавируса в мире.

      К теме Сколько пассажиров МАУ ожидают компенсации за потерянные из-за карантина билеты

      Мое ощущение, что очень сильный удар состоится по стоимости перевозки. Мы некоторое время не увидим очень дешевых билетов. Наверное, потребитель это почувствует прежде всего. Авиакомпании испытывают очень большие убытки, и им понадобится время, чтобы реанимироваться и накопить "жир", оборотные средства. В этот период они не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов,
      – сказал Рябикин.

      По его ожиданиям, также сократится маршрутная сеть, поскольку перевозчики не смогут эксплуатировать маршруты, которые работали в поддержку хабов модели.

      Заметим! Из-за пандемии коронавируса в мире многие страны закрыли свои границы, в частности Украина. Поэтому большинство авиакомпаний вынуждены были отменить большое количество рейсов. Кроме того, много кто компенсировал пассажирам билеты. Когда возобновятся полеты в мире – пока неизвестно. Сейчас в основном курсируют только грузовые самолеты.

      Коронавирус в мире: главное

      • По состоянию на 13 апреля в мире зарегистрировали 1 918 855 подтвержденных случаев заражения, из них более 119 тысяч закончились смертью. Выздоровели уже 445 тысяч человек.
      • США находятся на первом месте по количеству больных COVID-19 (почти 587 тысяч человек), за ними следуют Испания (170 тысяч) и Италия (159,5 тысяч).
      • Зато Китай, с которого началась пандемия коронавируса, занимает 7 место в антирейтинге. Здесь подтвердили 82,2 тысячи случаев COVID-19.
      • По количеству жертв лидируют США (23,6 тысяч), Италия (почти 20,5 тысяч) и Испания (17,8 тысяч)
      • Сейчас COVID-19 вышел за пределы Китая, его зафиксировали почти в каждой стране мира, даже на маленьких островах.
      • Вакцины от болезни нет, но лучшие ученые всего мира работают над ее созданием.
      • Между тем в большинстве стран действует жесткий карантин.

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: авиация Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости Борисполя Коронавирус в Украине
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