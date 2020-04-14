Дешевых билетов на авиаперелеты не будет: как изменится рынок авиаперевозок из-за коронавируса
Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин высказал мнение, что в будущем авиакомпании не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов. Кроме того, вероятно, сократится их маршрутная сеть.
Как пояснил он в комментарии "Экономической правде", причина этого – кризис в отрасли, который возник из-за распространения коронавируса в мире.
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Мое ощущение, что очень сильный удар состоится по стоимости перевозки. Мы некоторое время не увидим очень дешевых билетов. Наверное, потребитель это почувствует прежде всего. Авиакомпании испытывают очень большие убытки, и им понадобится время, чтобы реанимироваться и накопить "жир", оборотные средства. В этот период они не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов,
– сказал Рябикин.
По его ожиданиям, также сократится маршрутная сеть, поскольку перевозчики не смогут эксплуатировать маршруты, которые работали в поддержку хабов модели.
Заметим! Из-за пандемии коронавируса в мире многие страны закрыли свои границы, в частности Украина. Поэтому большинство авиакомпаний вынуждены были отменить большое количество рейсов. Кроме того, много кто компенсировал пассажирам билеты. Когда возобновятся полеты в мире – пока неизвестно. Сейчас в основном курсируют только грузовые самолеты.
Коронавирус в мире: главное
- По состоянию на 13 апреля в мире зарегистрировали 1 918 855 подтвержденных случаев заражения, из них более 119 тысяч закончились смертью. Выздоровели уже 445 тысяч человек.
- США находятся на первом месте по количеству больных COVID-19 (почти 587 тысяч человек), за ними следуют Испания (170 тысяч) и Италия (159,5 тысяч).
- Зато Китай, с которого началась пандемия коронавируса, занимает 7 место в антирейтинге. Здесь подтвердили 82,2 тысячи случаев COVID-19.
- По количеству жертв лидируют США (23,6 тысяч), Италия (почти 20,5 тысяч) и Испания (17,8 тысяч)
- Сейчас COVID-19 вышел за пределы Китая, его зафиксировали почти в каждой стране мира, даже на маленьких островах.
- Вакцины от болезни нет, но лучшие ученые всего мира работают над ее созданием.
- Между тем в большинстве стран действует жесткий карантин.
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