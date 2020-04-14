Дешевых билетов на авиаперелеты не будет: как изменится рынок авиаперевозок из-за коронавируса

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин высказал мнение, что в будущем авиакомпании не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов. Кроме того, вероятно, сократится их маршрутная сеть.

Как пояснил он в комментарии "Экономической правде", причина этого – кризис в отрасли, который возник из-за распространения коронавируса в мире.

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Мое ощущение, что очень сильный удар состоится по стоимости перевозки. Мы некоторое время не увидим очень дешевых билетов. Наверное, потребитель это почувствует прежде всего. Авиакомпании испытывают очень большие убытки, и им понадобится время, чтобы реанимироваться и накопить "жир", оборотные средства. В этот период они не смогут предлагать прежнее количество дешевых билетов,

– сказал Рябикин.

По его ожиданиям, также сократится маршрутная сеть, поскольку перевозчики не смогут эксплуатировать маршруты, которые работали в поддержку хабов модели.

Заметим! Из-за пандемии коронавируса в мире многие страны закрыли свои границы, в частности Украина. Поэтому большинство авиакомпаний вынуждены были отменить большое количество рейсов. Кроме того, много кто компенсировал пассажирам билеты. Когда возобновятся полеты в мире – пока неизвестно. Сейчас в основном курсируют только грузовые самолеты.

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