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      Десять признаков того, что у вас низкая самооценка

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      Десять признаков того, что у вас низкая самооценка
      Десять признаков того, что у вас низкая самооценка / medicinatv.com

      Если просто недооцениваете себя, не уважаете и относитесь к себе хуже, чем другие, то у вас заниженная самооценка.

      Врач-психотерапевт Сергей Кистенев назвал 10 признаков заниженной самооценки в заметке в Instagram.

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      1. Вы постоянно извиняетесь

      Люди, имеющие низкую самооценку, часто страдают от неправильного представления о собственной ценности. Поэтому все, что идет не так, по их вине.

      via GIPHY

      2. Вы общаетесь с людьми, которых недолюбливаете

      Такие люди очень обеспокоены тем, чтобы все их поддерживали. Именно поэтому они общаются с людьми и знакомыми, даже если они их ненавидят.

      3. Все, что случается с вами, – просто везение

      Если вы достигаете хороших результатов, то это не везение, просто вы оказались в нужном времени и в нужном месте. Однако на самом деле, вы к этому шли и добились желаемого, поєтому єто ваша заслуга!

      4. Вы покупаете вещи, которые вам не нравятся

      При выборе вещей вы обращаете больше внимания на то, что нравится другим людям (родителям, друзьям), но не вам.

      5. У вас есть плохая привычка

      Это будет постоянное откусывание кожи вокруг ногтей, выбивание волос или что-то другое. Это компульсивное самоповреждение – частый механизм преодоления дискомфортных ощущений (помогает отвлечься).

      У вас є погана звичка
      У вас есть плохая привычка

      6. Вы постоянно врете

      Причина проста – правда не достаточно интересная, поэтому ее лучше немного видоизменить. После этого корите себя за ложь. Это обычное поведение для людей с низкой самооценкой. Они часто носят маски или притворяются, чтобы получить одобрение.

      7. Вас не слышат

      Вы избегаете конфликтных тем, говорите то, чтобы успокоить других во вред себе.

      8. Вы очень много спите

      Сон – это выход из сложной ситуации, тактика избегания, когда у вас миллион дел

      9. Вы убегаете после секса

      Люди, которые имеют низкую самооценку, имеют хаотичные отношения, они постоянно страдают из-за постоянного чувства того, что они не достойны нормальных отношений.

      Ви тікаєте після сексу
      Вы убегаете после секса

      10. Вам сложно принять решение

      Выбрать место, где вы хотите позавтракать или поужинать – это очень сложная задача. Людям с низкой самооценкой вообще сложно принимать простейшие решения.

      Если у вас есть несколько или все признаки, то нужно обратиться к психотерапевту.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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