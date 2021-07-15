Десятки крыс заполонили общежитие вуза в Одессе: шокирующее видео

Возле общежития Одесской академии технического регулирования заметили стаю крыс. Животные там чувствуют себя настолько комфортно, что бегают неподалеку от людей даже посреди бела дня.

Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах 15 июля. Речь идет об общежитии на улице Новосельского, 74/76.

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Начинают забегать в квартиры

Очевидцы обнародовали видео, где видно более 20 животных. Они в этом месте что-то едят и прыгают по мусору.

Автор ролика говорит, что эти крысы живут в подвале общежития. Однако уже начали периодически забегать к людям в квартиры.

Также мужчина отметил, что власть и местные дворники с этим ничего не делают. Журналисты 24 канала пытались позвонить администрации Академии. Однако там не поднимают трубку.

Крысы бегают возле общежития в Одессе: видео телеграмма "Одесса Info"