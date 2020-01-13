Десятки миллионов убытков: как чиновники Днепра нажились на ремонте школ и садов

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении бюджетных денег, за которые планировали отремонтировать детские сады и школы. Злоумышленники присвоили из бюджета 25 миллионов гривен.

О нарушении законодательства чиновниками сообщили в пресс-службе СБУ.

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Руководство одного из департаментов Днепровской горсовета провело публичные закупки для капитального ремонта и реконструкции детских садов и школ города на сумму почти 130 миллионов гривен,

– говорится в сообщении.



Чиновники горсовета Днепра нажились на ремонте садиков и школ

Подрядчики выполнили свою работу частично, завысили стоимость услуг и использовали материалы сомнительного качества. "Сэкономленные" деньги участники сделки выводили в "тень". Всего злоумышленники присвоили 25 миллионов гривен бюджетных денег.



Победителями в торгах стали именно "партнерские" компании

Для искусственного создания конкуренции участие в тендере приняли фирмы, подконтрольные чиновникам. Победителями в торгах стали именно "партнерские" компании.

Некачественные работы в детсадах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей. В отношении чиновников начато уголовное производство.