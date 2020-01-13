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      Десятки миллионов убытков: как чиновники Днепра нажились на ремонте школ и садов

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      Чиновники Днепра нажились на ремонте школ и садов / 24 канал

      Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении бюджетных денег, за которые планировали отремонтировать детские сады и школы. Злоумышленники присвоили из бюджета 25 миллионов гривен.

      О нарушении законодательства чиновниками сообщили в пресс-службе СБУ.

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      Руководство одного из департаментов Днепровской горсовета провело публичные закупки для капитального ремонта и реконструкции детских садов и школ города на сумму почти 130 миллионов гривен,
      – говорится в сообщении.

      дніпро ремонт садки школи
      Чиновники горсовета Днепра нажились на ремонте садиков и школ

      Подрядчики выполнили свою работу частично, завысили стоимость услуг и использовали материалы сомнительного качества. "Сэкономленные" деньги участники сделки выводили в "тень". Всего злоумышленники присвоили 25 миллионов гривен бюджетных денег.

      дніпро
      Победителями в торгах стали именно "партнерские" компании

      Для искусственного создания конкуренции участие в тендере приняли фирмы, подконтрольные чиновникам. Победителями в торгах стали именно "партнерские" компании.

      Некачественные работы в детсадах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей. В отношении чиновников начато уголовное производство.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги СБУ Учеба Бюджет Новости Днепра
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