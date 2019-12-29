Десятки Санта-Клаусов прошлись Одессой и дарили всем прохожим подарки: трогательные фото

В Одессе в парке десяток мужчин и женщин, переодетых в Санта-Клаусов, дарили прохожим праздничные эмоции и мешочки с подарками. Мероприятие состоялось по случаю новогодних праздников.

Как сообщает местный "7 канал", все "Санта-Клаусы" являются представителями Национального клуба скандинавской ходьбы let's Go и Украинской федерации скандинавской ходьбы.

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Свою акцию активисты провели в местном парке имени Шевченко. Правда, перед этим порадовали жителей Одессы в одном из троллейбусов. Подарки они дарят жителям Одессы уже второй год подряд.

Накануне самых сказочных праздников хочется, чтобы в жизни происходили чудеса, было побольше приятных сюрпризов, поводов для радости и искренних улыбок. Помните, как в мультике: "Это мне? А за что? – Просто так!",

– описывают свою инициативу одесситы.

Также они призывают всех приятно удивлять и радовать!

Присоединяйтесь к нам! Удивите прохожего, ребенка или взрослого, совсем не важно кого, ведь все мы рожденные для радости!, – добавляют активисты.

В Одессе "Санта-Клаусы" раздавали прохожим подарки: как это было

К слову, недавно в Одессе директор местного зоопарка Игорь Беляков по случаю грядущего 2020 года примерил на себя костюм крысы. Также он записал уже традиционное праздничное видео поздравление.