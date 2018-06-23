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Десятки туристов застряли в "Жулянах": за день отменили три рейса

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Украинские туристы не могут вылететь в Тунис
Украинские туристы не могут вылететь в Тунис / rbc.ua

Примерно 70 украинских туристов застряли в аэропорту "Киев" из-за отмененных рейсов в Тунис.

Только 22 июня авиакомпания Bravo отменила три рейса в Тунис, а еще несколько было перенесено на другую дату, пишет "РБК-Украина".

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Как рассказали женщина, которая должна была лететь на отдых в Тунис, в субботу всех пассажиров этих трех рейсов поселили в гостинице для ожидания вылета уже в воскресенье, 24 июня.

Туристи Туніс Київ

Туристы из нескольких городов Украины должны были лететь в Тунис

Пассажирка рассказала, что в Киев пассажиров привезли из других городов, поскольку рейсы отменили именно в местных аэропортах. В частности в столице оказались люди, которые хотели полететь на отдых из Харькова, Запорожья, Борисполя и Черновцов.

В общем 22 июня не вылетели из Киева в Тунис где-то 3 самолета. Некоторым туроператор пообещал, что они отправятся 23 июня в 19:00, некоторым пообещали – 24 июня в 17:00. Нам не объяснили, каким образом мы поместимся в один самолет. Мы все должны были лететь из Киева в разные города Тунис,
– рассказала пассажирка Наталья Витвитская.

Известно, что речь идет об авиакомпании Bravo Airways. Пассажирам показали официальное письмо с объяснением об отсутствии самолета на 22 июня. В документе говорится, что три рейса в пятницу были отменены из-за отсутствия свободного самолета.

Туристи Туніс Київ

Туристы, которые должны были лететь в Тунис, застряли в аэропорту "Киев"

В то же время в диспетчерской службе аэропорта "Киев" сообщили, что запланированных рейсов на 22 и 23 июня не было даже в расписании, а на 24 июня есть только один рейс, запланированный на 19:00.

По словам пассажиров рейсов, люди написали коллективное обращение-акт к авиакомпании "Браво", которая должна была осуществлять их перелет в Тунис.

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"Мы уже поехали бы домой, но не можем, потому что мы не знаем вернут ли нам эти деньги. Не понятно, кто должен возвращать деньги. Некоторые туроператоры не выходят на связь", – жалуются люди.

Представители туроператоров пообещали вернуть деньги только 15 пассажирам, которые отказались от рейсов.

Теги: Новости Украины авиация отдых Туніс Новости Киева
Источник: 24 Канал
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